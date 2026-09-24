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Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 3
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 4
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 5
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 6
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 7
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 8
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 9
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 10
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 11
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 12
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 13
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 14
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 4
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 5
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 6
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 7
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 8
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 9
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 10
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 11
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 12
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 13
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 14
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692502
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка

25-летие альбома Californication Red Hot Chili Peppers отмечается лимитированным изданием в виде двух пластинок на красном и синем виниле. В альбом, удостоенный премии «Грэмми», вошли такие песни, как «Scar Tissue», «Otherside» и «Californication».. Некоторая музыка остается молодой навсегда. «Californication» группы Red Hot Chili Peppers — именно такой случай. Разве кто-нибудь назовет такие вещи, как Otherside, Scar Tissue или заглавный трек, старымиx И все же в этом году альбом отмечает свое 25-летие. Californication является самым коммерчески успешным альбомом группы. На сегодняшний день он продан тиражом более 16 миллионов копий, включая 5 миллионов в США.

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
25-летие альбома Californication Red Hot Chili Peppers отмечается лимитированным изданием в виде двух пластинок на красном и синем виниле. В альбом, удостоенный премии «Грэмми», вошли такие песни, как «Scar Tissue», «Otherside» и «Californication».. Некоторая музыка остается молодой навсегда. «Californication» группы Red Hot Chili Peppers — именно такой случай. Разве кто-нибудь назовет такие вещи, как Otherside, Scar Tissue или заглавный трек, старымиx И все же в этом году альбом отмечает свое 25-летие. Californication является самым коммерчески успешным альбомом группы. На сегодняшний день он продан тиражом более 16 миллионов копий, включая 5 миллионов в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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