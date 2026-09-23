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Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка

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Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка - фото 1
Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка - фото 2
Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
No Code
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка - фото 1
  • Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка - фото 2
  • Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
No Code
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка

Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
No Code
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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