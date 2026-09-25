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Within Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Within Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка

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Within Temptation - Hydra (8719262042919) - фото 2
Within Temptation - Hydra (8719262042919) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Hydra
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Within Temptation - Hydra (8719262042919) - фото 1
  • Within Temptation - Hydra (8719262042919) - фото 2
  • Within Temptation - Hydra (8719262042919) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733292
Доставка в Москве
Загружаем...
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Within Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Hydra
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Let Us Burn, Dangerous, And We Run, Paradise (What About Us?), Edge Of The World, Silver Moonlight, Covered By Roses, Dog Days, Tell Me Why, Whole World Is Watching, Keep On Breathing, One Of These Days, Living On Fire, And We Run, Silver Moonlight, Coverd By Roses, Tell Me Why, Whole World Is Watching
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Within Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка

«Hydra» — шестой студийный альбом голландской симфонической метал-группы Within Temptation, выпущенный в 2014 году. Это новое расширенное издание «Hydra» на черном 180 г виниле содержит 8 бонус-треков. В записи альбома приняли участие вокалист Говард Джонс (экс-Killswitch Engage), рэпер Xzibit, метал-вокалистка Тарья Турунен (экс-Nightwish) и альтернативный рок-вокалист Дэйв Пирнер (Soul Asylum). Это первый альбом Within Temptation, записанный с тремя гитаристами. Стефан Хеллеблад дебютировал в студии с Within Temptation на песне «Hydra», присоединившись к группе вскоре после выхода альбома «The Unforgiving» в 2011 году. «Hydra» также является первым альбомом Within Temptation после их дебютного альбома «Enter» 1997 года, в котором используется гроул-вокал Роберта Вестерхольта.

Отзывы о товаре Within Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Hydra
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Let Us Burn, Dangerous, And We Run, Paradise (What About Us?), Edge Of The World, Silver Moonlight, Covered By Roses, Dog Days, Tell Me Why, Whole World Is Watching, Keep On Breathing, One Of These Days, Living On Fire, And We Run, Silver Moonlight, Coverd By Roses, Tell Me Why, Whole World Is Watching
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Hydra» — шестой студийный альбом голландской симфонической метал-группы Within Temptation, выпущенный в 2014 году. Это новое расширенное издание «Hydra» на черном 180 г виниле содержит 8 бонус-треков. В записи альбома приняли участие вокалист Говард Джонс (экс-Killswitch Engage), рэпер Xzibit, метал-вокалистка Тарья Турунен (экс-Nightwish) и альтернативный рок-вокалист Дэйв Пирнер (Soul Asylum). Это первый альбом Within Temptation, записанный с тремя гитаристами. Стефан Хеллеблад дебютировал в студии с Within Temptation на песне «Hydra», присоединившись к группе вскоре после выхода альбома «The Unforgiving» в 2011 году. «Hydra» также является первым альбомом Within Temptation после их дебютного альбома «Enter» 1997 года, в котором используется гроул-вокал Роберта Вестерхольта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Within Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка - стоимость товара 5580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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