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Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка - фото 3
Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS
filter_none Товар входит в коллекцию RED HOT CHILI PEPPERS

Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624854517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Under The Bridge, Give It Away, Californication, Scar Tissue, Soul To Squeeze, Otherside, Suck My Kiss, By The Way, Parallel Universe, Breaking The Girl, My Friends, Higher Ground, Universally Speaking, Road Trippin', Fortune Faded, Save The Population
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка

Track List

A1Under The Bridge
A2Give It Away
A3Californication
A4Scar Tissue
B1Soul To Squeeze
B2Otherside
B3Suck My Kiss
B4By The Way
C1Parallel Universe
C2Breaking The Girl
C3My Friends
C4Higher Ground
D1Universally Speaking
D2Road Trippin'
D3Fortune Faded
D4Save The Population



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624854517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Under The Bridge, Give It Away, Californication, Scar Tissue, Soul To Squeeze, Otherside, Suck My Kiss, By The Way, Parallel Universe, Breaking The Girl, My Friends, Higher Ground, Universally Speaking, Road Trippin', Fortune Faded, Save The Population
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Under The Bridge
A2Give It Away
A3Californication
A4Scar Tissue
B1Soul To Squeeze
B2Otherside
B3Suck My Kiss
B4By The Way
C1Parallel Universe
C2Breaking The Girl
C3My Friends
C4Higher Ground
D1Universally Speaking
D2Road Trippin'
D3Fortune Faded
D4Save The Population


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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