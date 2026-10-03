Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 99375
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624854517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Under The Bridge, Give It Away, Californication, Scar Tissue, Soul To Squeeze, Otherside, Suck My Kiss, By The Way, Parallel Universe, Breaking The Girl, My Friends, Higher Ground, Universally Speaking, Road Trippin', Fortune Faded, Save The Population
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Under The Bridge
|A2
|Give It Away
|A3
|Californication
|A4
|Scar Tissue
|B1
|Soul To Squeeze
|B2
|Otherside
|B3
|Suck My Kiss
|B4
|By The Way
|C1
|Parallel Universe
|C2
|Breaking The Girl
|C3
|My Friends
|C4
|Higher Ground
|D1
|Universally Speaking
|D2
|Road Trippin'
|D3
|Fortune Faded
|D4
|Save The Population
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Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624854517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Under The Bridge, Give It Away, Californication, Scar Tissue, Soul To Squeeze, Otherside, Suck My Kiss, By The Way, Parallel Universe, Breaking The Girl, My Friends, Higher Ground, Universally Speaking, Road Trippin', Fortune Faded, Save The Population
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Under The Bridge
|A2
|Give It Away
|A3
|Californication
|A4
|Scar Tissue
|B1
|Soul To Squeeze
|B2
|Otherside
|B3
|Suck My Kiss
|B4
|By The Way
|C1
|Parallel Universe
|C2
|Breaking The Girl
|C3
|My Friends
|C4
|Higher Ground
|D1
|Universally Speaking
|D2
|Road Trippin'
|D3
|Fortune Faded
|D4
|Save The Population
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Теги товара: Indie
Red Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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