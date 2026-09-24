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Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка

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Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка - фото 1
Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка - фото 2
Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Forevermore
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718193
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497812592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Forevermore
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
LOVE WILL SET YOU FREE, STEAL YOUR HEART AWAY, EASIER SAID THAN DONE, ALL OUT OF LUCK, ONE OF THESE DAYS, I NEED YOU (SHINE A LIGHT), WHIPPING BOY BLUES, LOVE & TREAT ME RIGHT, TELL ME HOW, FARE THEE WELL, MY EVIL WAYS, DOGS IN THE STREET, FOREVERMORE*, EASIER SAID THAN DONE (Unzipped)*, FOREVERMORE (Unzipped)*
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка

«Forevermore» — одиннадцатый студийный альбом британской хард-рок-группы Whitesnake, выпущенный первоначально в 2011 году Издание на виниле ремикса 2025 года Whitesnake до сих пор остаются одной из самых успешных рок-групп всех времён. С момента выхода одноимённого альбома в 1987 году, который в одиночку завоевал несколько платиновых наград, и двух синглов номер один «Here I Go Again» и «Is This Love», группа стала неотъемлемой частью рок- и радиоэфира. Whitesnake — это культовая фигура в международном музыкальном мире и один из немногих «старых лошадок», которые до сих пор выпускают достойные альбомы. Благодаря своему красноречивому, всегда ухоженному, по-британски вежливому голосу, фронтмен Дэвид Ковердейл считается не только рок-идолом, но и джентльменом, которого боготворят в рок-индустрии. Вряд ли какой-либо другой музыкант так же обаятельно раскрывает темы любви и страсти в своих текстах. Вряд ли кто-то ещё так убедительно подкрепляет свои тексты захватывающими блюзовыми и соул-заимствованиями.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497812592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Forevermore
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
LOVE WILL SET YOU FREE, STEAL YOUR HEART AWAY, EASIER SAID THAN DONE, ALL OUT OF LUCK, ONE OF THESE DAYS, I NEED YOU (SHINE A LIGHT), WHIPPING BOY BLUES, LOVE & TREAT ME RIGHT, TELL ME HOW, FARE THEE WELL, MY EVIL WAYS, DOGS IN THE STREET, FOREVERMORE*, EASIER SAID THAN DONE (Unzipped)*, FOREVERMORE (Unzipped)*
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Forevermore» — одиннадцатый студийный альбом британской хард-рок-группы Whitesnake, выпущенный первоначально в 2011 году Издание на виниле ремикса 2025 года Whitesnake до сих пор остаются одной из самых успешных рок-групп всех времён. С момента выхода одноимённого альбома в 1987 году, который в одиночку завоевал несколько платиновых наград, и двух синглов номер один «Here I Go Again» и «Is This Love», группа стала неотъемлемой частью рок- и радиоэфира. Whitesnake — это культовая фигура в международном музыкальном мире и один из немногих «старых лошадок», которые до сих пор выпускают достойные альбомы. Благодаря своему красноречивому, всегда ухоженному, по-британски вежливому голосу, фронтмен Дэвид Ковердейл считается не только рок-идолом, но и джентльменом, которого боготворят в рок-индустрии. Вряд ли какой-либо другой музыкант так же обаятельно раскрывает темы любви и страсти в своих текстах. Вряд ли кто-то ещё так убедительно подкрепляет свои тексты захватывающими блюзовыми и соул-заимствованиями.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка - стоимость товара 5590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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