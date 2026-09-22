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OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка

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OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 5
OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 6
OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 7
OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 8
OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719406
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227933289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Prophecy, Concerning Hobbits, The Shadow Of The Past, The Treason Of Isengard, The Black Rider, At The Sign Of The Prancing Pony, A Knife In The Dark, Flight To The Ford, Many Meetings, The Council Of Elrond (Featuring “An?ron (Theme For Aragorn And Arwen)” Composed & Performed By Enya), The Ring Goes South, A Journey In The Dark, The Bridge Of Khazad-D?m, Lothlorien, The Great River, Amon Hen, The Breaking Of The Fellowship, May It Be (Composed & Performed By Enya)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Prophecy, Concerning Hobbits, The Shadow Of The Past, The Treason Of Isengard, The Black Rider, At The Sign Of The Prancing Pony, A Knife In The Dark, Flight To The Ford, Many Meetings, The Council Of Elrond (Featuring “An?ron (Theme For Aragorn And Arwen)” Composed & Performed By Enya), The Ring Goes South, A Journey In The Dark, The Bridge Of Khazad-D?m, Lothlorien, The Great River, Amon Hen, The Breaking Of The Fellowship, May It Be (Composed & Performed By Enya)



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227933289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Prophecy, Concerning Hobbits, The Shadow Of The Past, The Treason Of Isengard, The Black Rider, At The Sign Of The Prancing Pony, A Knife In The Dark, Flight To The Ford, Many Meetings, The Council Of Elrond (Featuring “An?ron (Theme For Aragorn And Arwen)” Composed & Performed By Enya), The Ring Goes South, A Journey In The Dark, The Bridge Of Khazad-D?m, Lothlorien, The Great River, Amon Hen, The Breaking Of The Fellowship, May It Be (Composed & Performed By Enya)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Prophecy, Concerning Hobbits, The Shadow Of The Past, The Treason Of Isengard, The Black Rider, At The Sign Of The Prancing Pony, A Knife In The Dark, Flight To The Ford, Many Meetings, The Council Of Elrond (Featuring “An?ron (Theme For Aragorn And Arwen)” Composed & Performed By Enya), The Ring Goes South, A Journey In The Dark, The Bridge Of Khazad-D?m, Lothlorien, The Great River, Amon Hen, The Breaking Of The Fellowship, May It Be (Composed & Performed By Enya)


Теги товара: Кинематограф
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