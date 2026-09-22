OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719406
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227933289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Prophecy, Concerning Hobbits, The Shadow Of The Past, The Treason Of Isengard, The Black Rider, At The Sign Of The Prancing Pony, A Knife In The Dark, Flight To The Ford, Many Meetings, The Council Of Elrond (Featuring “An?ron (Theme For Aragorn And Arwen)” Composed & Performed By Enya), The Ring Goes South, A Journey In The Dark, The Bridge Of Khazad-D?m, Lothlorien, The Great River, Amon Hen, The Breaking Of The Fellowship, May It Be (Composed & Performed By Enya)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Prophecy, Concerning Hobbits, The Shadow Of The Past, The Treason Of Isengard, The Black Rider, At The Sign Of The Prancing Pony, A Knife In The Dark, Flight To The Ford, Many Meetings, The Council Of Elrond (Featuring “An?ron (Theme For Aragorn And Arwen)” Composed & Performed By Enya), The Ring Goes South, A Journey In The Dark, The Bridge Of Khazad-D?m, Lothlorien, The Great River, Amon Hen, The Breaking Of The Fellowship, May It Be (Composed & Performed By Enya)
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227933289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Prophecy, Concerning Hobbits, The Shadow Of The Past, The Treason Of Isengard, The Black Rider, At The Sign Of The Prancing Pony, A Knife In The Dark, Flight To The Ford, Many Meetings, The Council Of Elrond (Featuring “An?ron (Theme For Aragorn And Arwen)” Composed & Performed By Enya), The Ring Goes South, A Journey In The Dark, The Bridge Of Khazad-D?m, Lothlorien, The Great River, Amon Hen, The Breaking Of The Fellowship, May It Be (Composed & Performed By Enya)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Prophecy, Concerning Hobbits, The Shadow Of The Past, The Treason Of Isengard, The Black Rider, At The Sign Of The Prancing Pony, A Knife In The Dark, Flight To The Ford, Many Meetings, The Council Of Elrond (Featuring “An?ron (Theme For Aragorn And Arwen)” Composed & Performed By Enya), The Ring Goes South, A Journey In The Dark, The Bridge Of Khazad-D?m, Lothlorien, The Great River, Amon Hen, The Breaking Of The Fellowship, May It Be (Composed & Performed By Enya)
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Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (Howard Shore) (0081227933289) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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