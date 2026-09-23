Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589324) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589324) виниловая пластинка
Мультиплатиновая певица Мелани Мартинес возвращается со своим амбициозным четвертым студийным альбомом "HADES". Лимитированное издание на цветном виниле с 20-страничным буклетом и постером. После трилогии «Cry Baby», определившей первое десятилетие её карьеры, «HADES» представляет собой высококонцептуальное произведение искусства, демонстрирующее новые грани творческих способностей Мартинес как музыканта и рассказчика. Три предыдущих альбома Мелани Мартинес — «CRY BABY», «K-12» и «PORTALS» — дебютировали на первом месте в чарте Billboard Alternative Albums, а «PORTALS» занял второе место в Billboard 200, закрепив за Мартинес статус одной из самых новаторских и влиятельных фигур в альтернативной поп-музыке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитAlcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитPaul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The ...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитSimon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитQueens Of The Stone Age - Queens Of The Stone Age (0191401176811...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитOST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитExtreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитSteve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитDokken - Tooth And Nail (coloured) (4050538679892) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитColdplay - Moon Music (coloured) (5021732278944) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитThe Weeknd - Dawn FM (alternative artwork) (0602445401307) винил...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитBlur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитThe Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Melanie Martinez - Hades (coloured) (0075678589324) виниловая пластинка