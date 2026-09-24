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Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка

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Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 1
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 2
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 3
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 4
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 5
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 6
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 7
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 8
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 9
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 10
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 11
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 12
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Geddy Lee
Альбом (сингл)
My Favourite Headache
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 1
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 2
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 3
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 4
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 5
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 6
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 7
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 8
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 9
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 10
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 11
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 12
  • Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497823550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Geddy Lee
Альбом (сингл)
My Favourite Headache
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
My Favourite Headache, The Present Tense, Windows To The World, Working At Perfekt, Runaway Train, The Angels' Share, Moving To Bohemia, Home On The Strange, Slipping, Still, Grace To Grace, My favourite Headaches (instrumental versions), Home On The Strange (instrumental versions)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка

My Favourite Headache — сольный студийный альбом канадского рок-музыканта Гедди Ли, вокалиста и бас-гитариста Rush, выпущенный в 2000 году. Издание на цветном виниле.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Geddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497823550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Geddy Lee
Альбом (сингл)
My Favourite Headache
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
My Favourite Headache, The Present Tense, Windows To The World, Working At Perfekt, Runaway Train, The Angels' Share, Moving To Bohemia, Home On The Strange, Slipping, Still, Grace To Grace, My favourite Headaches (instrumental versions), Home On The Strange (instrumental versions)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
My Favourite Headache — сольный студийный альбом канадского рок-музыканта Гедди Ли, вокалиста и бас-гитариста Rush, выпущенный в 2000 году. Издание на цветном виниле.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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