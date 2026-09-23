Top.Mail.Ru
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 1
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 2
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 3
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 4
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 5
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 6
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 7
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 8
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 9
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 10
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 11
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 12
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
50th Anniversary: The Collection
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 1
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 2
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 3
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 4
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 5
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 6
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 7
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 8
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 9
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 10
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 11
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 12
  • America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
5 680 руб.  6 490 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636376
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка
5 680 руб. -12%
6 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Entertainment
Barcode
[0603497852192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
50th Anniversary: The Collection
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка

Юбилейный сборник золотых хитов на двойном виниле британского фолк-рок-трио America. Группа празднует свой полувековой юбилей в этом году с трио компиляций, которые показывают, как она попала на вершины поп-чартов, прошла через музыкальные эпохи, и завоевала сердца бесчисленных поклонников. Группа мультиплатиновых продаж, возглавляемая основателями Джерри Бекли и Дьюи Баннеллом и известная своими запоминающимися и динамичными живыми выступлениями, также объявила несколько юбилейных концертов. America - фолк-рок трио было организовано в Лондоне в 1970 году, сыновьями американских военных, дислоцированных в Англии. Мультиинструменталисты-вокалисты Джерри Бекли, Дьюи Баннелл, Дэн Пик познакомились в конце 60х годов в Центральной высшей школе Уотфорда, где они учились и играли в местной группе Daze. После окончания учебы было образовано трио America и через год выпущен одноименный альбом, попавший на первое место в американском хит-параде. Такой же успех повторил и дебютный сингл A Horse With No Name в 1972 году. В 1973 году группа получила награду Грэмми, как лучший новый артист 1972 года. В 1974 году с группой начал работать Джордж Мартин, который стал продюсером пяти альбомов трио. В 1977 году трио покинул Дэн Пик, который занялся сольной карьерой, хотя иногда и присоединялся к группе на некоторые концертные выступления.

Отзывы о товаре America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Entertainment
Barcode
[0603497852192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
50th Anniversary: The Collection
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Юбилейный сборник золотых хитов на двойном виниле британского фолк-рок-трио America. Группа празднует свой полувековой юбилей в этом году с трио компиляций, которые показывают, как она попала на вершины поп-чартов, прошла через музыкальные эпохи, и завоевала сердца бесчисленных поклонников. Группа мультиплатиновых продаж, возглавляемая основателями Джерри Бекли и Дьюи Баннеллом и известная своими запоминающимися и динамичными живыми выступлениями, также объявила несколько юбилейных концертов. America - фолк-рок трио было организовано в Лондоне в 1970 году, сыновьями американских военных, дислоцированных в Англии. Мультиинструменталисты-вокалисты Джерри Бекли, Дьюи Баннелл, Дэн Пик познакомились в конце 60х годов в Центральной высшей школе Уотфорда, где они учились и играли в местной группе Daze. После окончания учебы было образовано трио America и через год выпущен одноименный альбом, попавший на первое место в американском хит-параде. Такой же успех повторил и дебютный сингл A Horse With No Name в 1972 году. В 1973 году группа получила награду Грэмми, как лучший новый артист 1972 года. В 1974 году с группой начал работать Джордж Мартин, который стал продюсером пяти альбомов трио. В 1977 году трио покинул Дэн Пик, который занялся сольной карьерой, хотя иногда и присоединялся к группе на некоторые концертные выступления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка - стоимость товара 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...