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Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка

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Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 3
Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 4
Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 5
Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 6
Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 7
Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Calling All Stations…
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 3
  • Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 4
  • Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 5
  • Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 6
  • Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 7
  • Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692433
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227941710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Calling All Stations…
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Calling All Stations, Congo, Shipwrecked, Alien Afternoon, Not About Us, If That's What You Need, The Dividing Line, Uncertain Weather, Small Talk, There Must Be Some Other Way, One Man's Fool
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка

Calling All Stations — пятнадцатый и последний студийный альбом британской прог-рок-группы Genesis, выпущенный в 1997 году. Переиздание на виниле 180 г в гейтфолде. Последний студийный альбом Genesis был записан в 1997 году после ухода вокалиста Фила Коллинза. После длительного периода репетиций основатели Genesis Тони Бэнкс и Майк Резерфорд пригласили бывшего фронтмена Stiltskin Рэя Уилсона, чей более темный вокал добавил новое измерение позднему звучанию Genesis. Calling All Stations достиг 2-го места в Великобритании и 54-го места в Billboard 200 и оставался в чарте 5 недель.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227941710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Calling All Stations…
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Calling All Stations, Congo, Shipwrecked, Alien Afternoon, Not About Us, If That's What You Need, The Dividing Line, Uncertain Weather, Small Talk, There Must Be Some Other Way, One Man's Fool
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Calling All Stations — пятнадцатый и последний студийный альбом британской прог-рок-группы Genesis, выпущенный в 1997 году. Переиздание на виниле 180 г в гейтфолде. Последний студийный альбом Genesis был записан в 1997 году после ухода вокалиста Фила Коллинза. После длительного периода репетиций основатели Genesis Тони Бэнкс и Майк Резерфорд пригласили бывшего фронтмена Stiltskin Рэя Уилсона, чей более темный вокал добавил новое измерение позднему звучанию Genesis. Calling All Stations достиг 2-го места в Великобритании и 54-го места в Billboard 200 и оставался в чарте 5 недель.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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