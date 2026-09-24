Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка
2LP — лимитированное эксклюзивное расширенное издание на оранжевом виниле RSD Indies весом 140 г в разворотном конверте. Это издание включает ремастеринг аудио на двух виниловых пластинках для улучшения качества звучания и эксклюзивную гравировку на виниле на стороне D. Включает инструментальную композицию « Baluchitherium », впервые изданную на виниле с 1995 года. Balance первоначально выпущенный в 1995 году, стал последним студийным альбомом классического состава Van Halen : Сэмми Хагара Эдди Ван Халена Алекса Ван Халена и Майкла Энтони . Номинированная на премию «Грэмми», мультиплатиновая пластинка дебютировала на первом месте в Billboard 200 и породила хит Top 40 « Can't Stop Lovin' You », а также любимые фанатами « Don't Tell Me ( What Love Can Do )» и « Amsterdam ». В честь своего 30-летия Balance возвращается в новом ремастеринговом и расширенном издании, доступном в нескольких форматах. Делюкс-бокс включает 2 виниловых пластинки, 2 CD, Blu-ray и книгу. Среди основных моментов — восемь ранее не издававшихся живых треков со стадиона Уэмбли (24 июня 1995 г.), восстановленный инструментальный альбом « Baluchitherium » на виниле впервые с 1995 г. и шесть ремастированных промо-видеоклипов/видеозаписей на Blu-ray. Эти полные издания, которые просто необходимы коллекционерам Van Halen, сохраняют наследие Balance благодаря улучшенному звуку, архивным раритетам и визуальному повествованию. 2LP Orange Vinyl Edition: это издание включает в себя ремастеринг аудио на двух виниловых пластинках для улучшения качества звучания и эксклюзивную виниловую гравировку на стороне D. Содержит синглы « Don't Tell Me ( What Love Can Do )», « Can't Stop Lovin' You » и « Amsterdam », а также инструментальную « Baluchitherium » — впервые с 1995 года изданную на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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