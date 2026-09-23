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Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка

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Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 7
Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 8
Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Purpendicular
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 7
  • Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 8
  • Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626378
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка
5 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Purpendicular
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Vavoed The Mechanic, Loosen My Strings, Soon Forgotten, Sometimes I Feel Like Screaming, Cascad'm Not Your Lover, The Aviator, Rosa's Cantina, A Castle Full Of Rascals, A Touch Away, D1Hey Cisco, Somebody Stole My Guitar, The Purpendicular Waltz, Don't Hold Your Breath
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка

Purpendicular — пятнадцатый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple.

Отзывы о товаре Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Purpendicular
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Vavoed The Mechanic, Loosen My Strings, Soon Forgotten, Sometimes I Feel Like Screaming, Cascad'm Not Your Lover, The Aviator, Rosa's Cantina, A Castle Full Of Rascals, A Touch Away, D1Hey Cisco, Somebody Stole My Guitar, The Purpendicular Waltz, Don't Hold Your Breath
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Purpendicular — пятнадцатый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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