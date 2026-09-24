Dokken - Tooth And Nail (coloured) (4050538679892) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Tooth And Nail
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб.
В наличии
Код товара: 705239
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5 350 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538679892]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Tooth And Nail
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Without Warning, Tooth and Nail, Just Got Lucky, Heartless Heart, Dont Close Your Eyes When Heaven Comes Down, Into the Fire, Bullets to Spare, Alone Again, Turn on the Action
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dokken - Tooth And Nail (coloured) (4050538679892) виниловая пластинка
В честь 40-летия второго альбома Dokken «Tooth and Nail» компания BMG выпустит ограниченным тиражом однопластинчатую версию на синем галактическом виниле с лентикулярной обложкой, а также ограниченным тиражом компакт-диск с лентикулярной обложкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538679892]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Tooth And Nail
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Without Warning, Tooth and Nail, Just Got Lucky, Heartless Heart, Dont Close Your Eyes When Heaven Comes Down, Into the Fire, Bullets to Spare, Alone Again, Turn on the Action
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
В честь 40-летия второго альбома Dokken «Tooth and Nail» компания BMG выпустит ограниченным тиражом однопластинчатую версию на синем галактическом виниле с лентикулярной обложкой, а также ограниченным тиражом компакт-диск с лентикулярной обложкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Dokken - Tooth And Nail (coloured) (4050538679892) виниловая пластинка - стоимость товара 5350 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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