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One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка

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One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка - фото 1
One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка - фото 2
One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
One Direction
Альбом (сингл)
MADE IN THE A.M.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка - фото 1
  • One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка - фото 2
  • One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711486
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751713314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
One Direction
Альбом (сингл)
MADE IN THE A.M.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Hey Angel, Drag Me Down, Perfect, Infinity, End Of The Day, If I Could Fly, Long Way Down, Never Enough, Olivia, What A Feeling, Love You Goodbye, I Want To Write You A Song, History
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка

«Made in the A.M.» — пятый студийный альбом англо-ирландского бой-бэнда One Direction, который был выпущен 13 ноября 2015. Это первый альбом группы, записанный без Зейна Малика, который покинул группу в марте 2015. One Direction — англо-ирландский бой-бэнд, основанный в Лондоне в 2010 году. One Direction стали всемирно известными после релиза дебютного альбома «Up All Night» в начале 2012 года. Сингл «What Makes You Beautiful» возглавил мировые чарты, а альбом занял первое место в US Billboard 200. Впервые дебютный альбом британской группы занял такую высокую позицию в американском чарте, что это было отмечено в Книге рекордов Гиннесса. One Direction признана группой, возродившей концепцию бой-бэндов, неотъемлемой частью нового «Британского вторжения» в Соединённые Штаты.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751713314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
One Direction
Альбом (сингл)
MADE IN THE A.M.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Hey Angel, Drag Me Down, Perfect, Infinity, End Of The Day, If I Could Fly, Long Way Down, Never Enough, Olivia, What A Feeling, Love You Goodbye, I Want To Write You A Song, History
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Made in the A.M.» — пятый студийный альбом англо-ирландского бой-бэнда One Direction, который был выпущен 13 ноября 2015. Это первый альбом группы, записанный без Зейна Малика, который покинул группу в марте 2015. One Direction — англо-ирландский бой-бэнд, основанный в Лондоне в 2010 году. One Direction стали всемирно известными после релиза дебютного альбома «Up All Night» в начале 2012 года. Сингл «What Makes You Beautiful» возглавил мировые чарты, а альбом занял первое место в US Billboard 200. Впервые дебютный альбом британской группы занял такую высокую позицию в американском чарте, что это было отмечено в Книге рекордов Гиннесса. One Direction признана группой, возродившей концепцию бой-бэндов, неотъемлемой частью нового «Британского вторжения» в Соединённые Штаты.


Теги товара: Поп-музыка
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