Mike Oldfield - Amarok (Half Speed) (0602478375545) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Amarok
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722191
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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602478375545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Amarok
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
AMAROK PART ONE, AMAROK PART TWO, AMAROK PART ONE, AMAROK PART TWO
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mike Oldfield - Amarok (Half Speed) (0602478375545) виниловая пластинка
В честь 35-летнего юбилея этого любимого альбома Майка Олдфилда, ставшего личным фаворитом исполнителя, здесь представлено двойное LP-издание, отремастированное на половинной скорости Майлзом Шоуэллом. Изначально представленный на виниле как 60-минутная музыкальная сюита, разделенная на две половины, альбом был разделен на четыре 15-минутных издания с одобрения Майка для оптимизации качества звучания, плюс расширенное художественное оформление. Майк снова играет почти на всем альбоме, включая "Long Thin Metallic Hanging Tubes", как отмечено на обложке; кивок в сторону "Tubular Bells", конечно же.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602478375545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Amarok
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
AMAROK PART ONE, AMAROK PART TWO, AMAROK PART ONE, AMAROK PART TWO
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
В честь 35-летнего юбилея этого любимого альбома Майка Олдфилда, ставшего личным фаворитом исполнителя, здесь представлено двойное LP-издание, отремастированное на половинной скорости Майлзом Шоуэллом. Изначально представленный на виниле как 60-минутная музыкальная сюита, разделенная на две половины, альбом был разделен на четыре 15-минутных издания с одобрения Майка для оптимизации качества звучания, плюс расширенное художественное оформление. Майк снова играет почти на всем альбоме, включая "Long Thin Metallic Hanging Tubes", как отмечено на обложке; кивок в сторону "Tubular Bells", конечно же.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Mike Oldfield - Amarok (Half Speed) (0602478375545) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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