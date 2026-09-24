Metronomy - Greatest Hits (coloured) (5056556146056) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 717032
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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556146056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Look, The Bay, Heartbreaker, Lately, A Thing For Me, Love Letters, My Heart Rate Rapid, I'm Aquarius, Reservoir, The Light, Salted Caramel Ice Cream, Everything Goes My Way, Corinne, This Could Be Beautiful (It Is), Night Owl, Old Skool, Walking In The Dark, Things will be fine, Right on time, You Could Easily Have Me
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metronomy - Greatest Hits (coloured) (5056556146056) виниловая пластинка
Greatest Hits — сборник хитов британской группы Metronomy, выпущенный 5 сентября 2025 года. Охватывает все студийные альбомы группы, а также включает ранее не издававшиеся треки BBC Sessions — 17 композиций, записанных в период с 2008 по 2019 год.
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Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556146056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Look, The Bay, Heartbreaker, Lately, A Thing For Me, Love Letters, My Heart Rate Rapid, I'm Aquarius, Reservoir, The Light, Salted Caramel Ice Cream, Everything Goes My Way, Corinne, This Could Be Beautiful (It Is), Night Owl, Old Skool, Walking In The Dark, Things will be fine, Right on time, You Could Easily Have Me
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Greatest Hits — сборник хитов британской группы Metronomy, выпущенный 5 сентября 2025 года. Охватывает все студийные альбомы группы, а также включает ранее не издававшиеся треки BBC Sessions — 17 композиций, записанных в период с 2008 по 2019 год.
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Metronomy - Greatest Hits (coloured) (5056556146056) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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