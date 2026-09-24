Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка
Переиздание в честь 20-летия седьмого студийного альбома знаменитой валлийской рок-группы Manic Street Preachers Lifeblood. Издание на виниле.. Описанный Ники Уайром как «наш самый отстраненный альбом из всех», Lifeblood вышел в то время, когда группа размышляла о том, кем они стали и кем они могут стать. Вдохновение группа черпала в музыке, которая им нравилась в молодости: Order в стиле «Low Life», «Steve McQueen» группы Prefab Sprout, «The Flat Earth» Томаса Долби, ранние Simple Minds и электронный поп, которые доминировали в начале-середине 1980-х годов. Уайр тогда сказал: «Основные лирические темы - смерть, одиночество и призраки. Быть преследуемым историей и быть преследуемым своим собственным прошлым». Джеймс Дин Брэдфилд прокомментировал: «Мне нравилось создавать Lifeblood, потому что это было интересно». Это юбилейное издание на двух пластинках включает в себя ремастированный фронтменом группы Джеймсом Дином Брэдфилдом альбом, а также гейтфолд с новым дизайном и 20-страничный буклет.
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