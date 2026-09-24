Top.Mail.Ru
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 1
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 2
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 3
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 4
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 5
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 6
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 7
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 8
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 9
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 10
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 11
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 12
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 13
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
The Least Worst Of
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 1
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 2
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 3
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 4
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 5
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 6
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 7
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 8
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 9
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 10
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 11
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 12
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 13
  • Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718192
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227809515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
The Least Worst Of
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Misinterpretation of Silence and Its Disastrous Consequences (Wombs and Tombs Mix), Everyone I Love Is Dead (edit), Black No. 1 (edit), Love You To Death, Black Sabbath (From the Satanic Perspective), Christian Woman (edit), I Don’t Wanna Be Me (edit), 12 Black Rainbows, My Girlfriend's Girlfriend (Cheese Organ Mix), Hey Pete (Pete's Ego Trip Version), Everything Dies (edit), Cinnamon Girl (Depressed Mode Mix), Gravitational Constant: G = 6.67 x 10?? cm?? gm?? sec??, It’s Never Enough
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка

«The Least Worst Of» — сборник американской готик-метал-группы Type O Negative. Он содержит ранее выпущенный материал, а также ряд неизданных треков и ремиксов. Издание на виниле Квинтэссенция лучших хитов The Drab Four, включая редкие ремиксы, переработанные версии и несколько ранее не издававшихся треков. Этот сборник идеально подходит для знакомства с уникальным сочетанием готики и дум-метала в творчестве группы.

Отзывы о товаре Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227809515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
The Least Worst Of
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Misinterpretation of Silence and Its Disastrous Consequences (Wombs and Tombs Mix), Everyone I Love Is Dead (edit), Black No. 1 (edit), Love You To Death, Black Sabbath (From the Satanic Perspective), Christian Woman (edit), I Don’t Wanna Be Me (edit), 12 Black Rainbows, My Girlfriend's Girlfriend (Cheese Organ Mix), Hey Pete (Pete's Ego Trip Version), Everything Dies (edit), Cinnamon Girl (Depressed Mode Mix), Gravitational Constant: G = 6.67 x 10?? cm?? gm?? sec??, It’s Never Enough
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Least Worst Of» — сборник американской готик-метал-группы Type O Negative. Он содержит ранее выпущенный материал, а также ряд неизданных треков и ремиксов. Издание на виниле Квинтэссенция лучших хитов The Drab Four, включая редкие ремиксы, переработанные версии и несколько ранее не издававшихся треков. Этот сборник идеально подходит для знакомства с уникальным сочетанием готики и дум-метала в творчестве группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Type O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...