Type O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Type O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка
Type O Negative — американская готик-метал-группа, созданная в Бруклине в 1989 году. В ее состав вошли Питер Стил (вокал, бас-гитара), Кенни Хики (гитара, бэк-вокал), Джош Сильвер (клавишные, бэк-вокал) и Сол Абрускато (ударные, перкуссия) — последнего вскоре заменил Джонни Келли. В 1991 году группа выпустила дебютный студийный альбом «Slow, Deep and Hard» на лейбле Roadrunner Records. Изначально он назывался «None More Negative» и впервые вышел в 1990 году под старым названием группы — Repulsion. В альбоме можно расслышать первобытную грубость, характерную для предыдущей группы Питера Стила Carnivore. Но к ней добавились типичные черты стиля Type O Negative — например, их фирменное звучание, в котором смешались дум-метал, готик-рок, новую волну и индастриал. «Slow, Deep and Hard» — наполовину автобиографичный альбом, полный черного юмора, основанного на неудачных отношениях вокалиста и бас-гитариста Питера Стила. Фирменный юмор группы нашел свое отражение на обложке с размытым изображением сексуального акта. Как рассказал гитарист Кенни Хики, Стил придумал рифф песни «Gravitational Constant: G = 6.67 ? 10?8 cm?3 gm?1 sec?2» (также известной как «Gravity»), вдохновившись музыкальной темой из американского ситкома «Семейка монстров» 1964 года. В честь 30-й годовщины «Slow, Deep and Hard» лейблы Roadrunner Records и Run Out Groove выпускают отремастированное переиздание альбома на виниловых пластинках. Юбилейное делюкс-издание выйдет на цветном черно-зеленом виниле и будет продаваться в двойном конверте вместе с эксклюзивным цветным плакатом.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Type O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка