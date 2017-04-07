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Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка

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Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка - фото 1
Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2017
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
SPEAKERBOX / THE LOVE BELOW
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка - фото 1
  • Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 143565
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2017
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
SPEAKERBOX / THE LOVE BELOW
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка

Track List

Speakerboxxx

A1Intro
A2Ghetto Musick
A3Unhappy
A4Bowtie
A5The Way You Move
B1The Rooster
B2Bust
B3War
B4Church
C1Bamboo (Interlude)
C2Tomb Of The Boom
C3E-Mac (Interlude)
C4Knowing
C5Flip Flop Rock
D1Interlude
D2Reset
D3D-Boi (Interlude)
D4Last Call
D5Bowtie (Postlude)

The Love Below

E1The Love Below (Intro)
E2Love Hater
E3God (Interlude)
E4Happy Valentine's Day
E5Spread
E6Where Are My Panties?
F1Prototype
F2She Lives In My Lap
F3Hey Ya!
F4Roses
G1Good Day, Good Sir
G2Behold A Lady
G3Pink & Blue
G4Love In War
G5She's Alive
H1Dracula's Wedding
H2My Favorite Things
H3Take Off Your Cool
H4Vibrate
H5A Life In The Day Of Benjamin Andre (Incomplete)

Отзывы о товаре Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2017
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
SPEAKERBOX / THE LOVE BELOW
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Описание

Track List

Speakerboxxx

A1Intro
A2Ghetto Musick
A3Unhappy
A4Bowtie
A5The Way You Move
B1The Rooster
B2Bust
B3War
B4Church
C1Bamboo (Interlude)
C2Tomb Of The Boom
C3E-Mac (Interlude)
C4Knowing
C5Flip Flop Rock
D1Interlude
D2Reset
D3D-Boi (Interlude)
D4Last Call
D5Bowtie (Postlude)

The Love Below

E1The Love Below (Intro)
E2Love Hater
E3God (Interlude)
E4Happy Valentine's Day
E5Spread
E6Where Are My Panties?
F1Prototype
F2She Lives In My Lap
F3Hey Ya!
F4Roses
G1Good Day, Good Sir
G2Behold A Lady
G3Pink & Blue
G4Love In War
G5She's Alive
H1Dracula's Wedding
H2My Favorite Things
H3Take Off Your Cool
H4Vibrate
H5A Life In The Day Of Benjamin Andre (Incomplete)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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