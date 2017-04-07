Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2017
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
SPEAKERBOX / THE LOVE BELOW
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 143565
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6 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2017
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
SPEAKERBOX / THE LOVE BELOW
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка
Track List
Speakerboxxx
|A1
|Intro
|A2
|Ghetto Musick
|A3
|Unhappy
|A4
|Bowtie
|A5
|The Way You Move
|B1
|The Rooster
|B2
|Bust
|B3
|War
|B4
|Church
|C1
|Bamboo (Interlude)
|C2
|Tomb Of The Boom
|C3
|E-Mac (Interlude)
|C4
|Knowing
|C5
|Flip Flop Rock
|D1
|Interlude
|D2
|Reset
|D3
|D-Boi (Interlude)
|D4
|Last Call
|D5
|Bowtie (Postlude)
The Love Below
|E1
|The Love Below (Intro)
|E2
|Love Hater
|E3
|God (Interlude)
|E4
|Happy Valentine's Day
|E5
|Spread
|E6
|Where Are My Panties?
|F1
|Prototype
|F2
|She Lives In My Lap
|F3
|Hey Ya!
|F4
|Roses
|G1
|Good Day, Good Sir
|G2
|Behold A Lady
|G3
|Pink & Blue
|G4
|Love In War
|G5
|She's Alive
|H1
|Dracula's Wedding
|H2
|My Favorite Things
|H3
|Take Off Your Cool
|H4
|Vibrate
|H5
|A Life In The Day Of Benjamin Andre (Incomplete)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2017
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
SPEAKERBOX / THE LOVE BELOW
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Track List
Speakerboxxx
|A1
|Intro
|A2
|Ghetto Musick
|A3
|Unhappy
|A4
|Bowtie
|A5
|The Way You Move
|B1
|The Rooster
|B2
|Bust
|B3
|War
|B4
|Church
|C1
|Bamboo (Interlude)
|C2
|Tomb Of The Boom
|C3
|E-Mac (Interlude)
|C4
|Knowing
|C5
|Flip Flop Rock
|D1
|Interlude
|D2
|Reset
|D3
|D-Boi (Interlude)
|D4
|Last Call
|D5
|Bowtie (Postlude)
The Love Below
|E1
|The Love Below (Intro)
|E2
|Love Hater
|E3
|God (Interlude)
|E4
|Happy Valentine's Day
|E5
|Spread
|E6
|Where Are My Panties?
|F1
|Prototype
|F2
|She Lives In My Lap
|F3
|Hey Ya!
|F4
|Roses
|G1
|Good Day, Good Sir
|G2
|Behold A Lady
|G3
|Pink & Blue
|G4
|Love In War
|G5
|She's Alive
|H1
|Dracula's Wedding
|H2
|My Favorite Things
|H3
|Take Off Your Cool
|H4
|Vibrate
|H5
|A Life In The Day Of Benjamin Andre (Incomplete)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Outkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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