Curtis Mayfield - The Very Best Of (coloured) (0603497841967) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 716045
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497841967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Soul
Трек-лист
(Don't Worry) If There Is a Hell Below, We're All Going to Go, The Making of You, Move on Up - Extended Version, Get Down, We Got to Have Peace, Freddie's Dead - Theme From 'Superfly'; Single Edit, Superfly, Pusherman, Future Shock, Can't Say Nothin', Kung Fu, So in Love, Only You Babe, Do Do Wap Is Strong in Here, Between You Baby and Me, Do Be Down
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Curtis Mayfield - The Very Best Of (coloured) (0603497841967) виниловая пластинка
Виниловая пластинка этой коллекции от легенды соул/R&B. Один из самых влиятельных исполнителей, авторов и продюсеров XX века, Кертис Мэйфилд сумел объединить некоторые из величайших соул-композиций, когда-либо записанных, с заставляющими задуматься текстами песен, затрагивающими ключевые социальные и политические проблемы того времени.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497841967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Soul
Трек-лист
(Don't Worry) If There Is a Hell Below, We're All Going to Go, The Making of You, Move on Up - Extended Version, Get Down, We Got to Have Peace, Freddie's Dead - Theme From 'Superfly'; Single Edit, Superfly, Pusherman, Future Shock, Can't Say Nothin', Kung Fu, So in Love, Only You Babe, Do Do Wap Is Strong in Here, Between You Baby and Me, Do Be Down
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка этой коллекции от легенды соул/R&B. Один из самых влиятельных исполнителей, авторов и продюсеров XX века, Кертис Мэйфилд сумел объединить некоторые из величайших соул-композиций, когда-либо записанных, с заставляющими задуматься текстами песен, затрагивающими ключевые социальные и политические проблемы того времени.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Curtis Mayfield - The Very Best Of (coloured) (0603497841967) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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