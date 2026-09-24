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Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка

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Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка - фото 1
Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка - фото 2
Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка - фото 3
Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка - фото 4
Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Way Out West
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706956
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Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка
6 290 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072590076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Way Out West
Жанр
Jazz
Трек-лист
Im An Old Cowhand, Solitude, Come, Gone, Wagon Wheels, There Is No Greater Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка

Way Out West, классика жанра, был первым альбомом тенор-саксофониста Сонни Роллинза для лейбла Contemporary Records, выпущенным в 1957 году. Роллинза поддержали Рэй Браун (бас) и Шелли Мэнн (ударные). Серия Acoustic Sounds: полностью аналоговый ремастеринг Берни Грундмана с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, tip-on конверт. Фотография на обложке была сделана известным джазовым фотографом Уильямом Клэкстоном. Роллинз стоит среди пустынной растительности, одетый в шляпу Стетсон, ремень с пустой кобурой, и держит свой саксофон на уровне талии, как будто это револьвер. Концепция фотографии была собственной идеей Роллинза, чтобы отпраздновать свою первую поездку на Запад. В своем обзоре на AllMusic Скотт Янов написал: «Нестареющий Way out West утвердил Сонни Роллинза в качестве лучшего джазового тенор-саксофониста (по крайней мере, пока Джон Колтрейн не превзошел его в следующем году). Вместе с басистом Рэем Брауном и барабанщиком Шелли Мэнном Роллинза можно услышать на одном из его пиков».

Отзывы о товаре Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072590076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Way Out West
Жанр
Jazz
Трек-лист
Im An Old Cowhand, Solitude, Come, Gone, Wagon Wheels, There Is No Greater Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Way Out West, классика жанра, был первым альбомом тенор-саксофониста Сонни Роллинза для лейбла Contemporary Records, выпущенным в 1957 году. Роллинза поддержали Рэй Браун (бас) и Шелли Мэнн (ударные). Серия Acoustic Sounds: полностью аналоговый ремастеринг Берни Грундмана с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, tip-on конверт. Фотография на обложке была сделана известным джазовым фотографом Уильямом Клэкстоном. Роллинз стоит среди пустынной растительности, одетый в шляпу Стетсон, ремень с пустой кобурой, и держит свой саксофон на уровне талии, как будто это револьвер. Концепция фотографии была собственной идеей Роллинза, чтобы отпраздновать свою первую поездку на Запад. В своем обзоре на AllMusic Скотт Янов написал: «Нестареющий Way out West утвердил Сонни Роллинза в качестве лучшего джазового тенор-саксофониста (по крайней мере, пока Джон Колтрейн не превзошел его в следующем году). Вместе с басистом Рэем Брауном и барабанщиком Шелли Мэнном Роллинза можно услышать на одном из его пиков».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка – стоимость товара 6290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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