Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072590076) виниловая пластинка
Way Out West, классика жанра, был первым альбомом тенор-саксофониста Сонни Роллинза для лейбла Contemporary Records, выпущенным в 1957 году. Роллинза поддержали Рэй Браун (бас) и Шелли Мэнн (ударные). Серия Acoustic Sounds: полностью аналоговый ремастеринг Берни Грундмана с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, tip-on конверт. Фотография на обложке была сделана известным джазовым фотографом Уильямом Клэкстоном. Роллинз стоит среди пустынной растительности, одетый в шляпу Стетсон, ремень с пустой кобурой, и держит свой саксофон на уровне талии, как будто это револьвер. Концепция фотографии была собственной идеей Роллинза, чтобы отпраздновать свою первую поездку на Запад. В своем обзоре на AllMusic Скотт Янов написал: «Нестареющий Way out West утвердил Сонни Роллинза в качестве лучшего джазового тенор-саксофониста (по крайней мере, пока Джон Колтрейн не превзошел его в следующем году). Вместе с басистом Рэем Брауном и барабанщиком Шелли Мэнном Роллинза можно услышать на одном из его пиков».
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