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Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка

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Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 1
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 2
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 3
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 4
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 5
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 6
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 7
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 8
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 9
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 10
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 11
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 12
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 13
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 14
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 15
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 16
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 17
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 18
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 19
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 20
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 21
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 22
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 23
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 24
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 25
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
The Purple Album
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 3
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 4
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 5
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 6
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 7
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 8
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 9
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 10
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 11
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 12
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 13
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 14
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 15
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 16
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 17
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 18
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 19
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 20
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 21
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 22
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 23
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 24
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 25
  • Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665520
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Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497830329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
The Purple Album
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Burn, Lay Down, Stay Down, Love Child, Holy Man, The Gypsy, Lady Double Dealer, Might Just Take Your Life, Coming home, Stormbringer, Sail Away (Interpolating "Elegy For Jon"), You Keep On Moving, Lady Luck, Mistreated, You Fool No One (Interpolating "Itchy Fingers" Dedicated to Jeff Beck, Soldier Of Fortune
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка

Новое специальное издание альбома Whitesnake "The Purple Album" 2015 года. Лимитированная версия альбома на золотистом виниле. В этом году Ковердейл отмечает 50-летие своего дебюта в Deep Purple специальной версией "The Purple Album" - альбома Whitesnake, посвященного трем годам его работы в Deep Purple. В это ремикшированное, ремастированное и расширенное издание альбома 2015 года вошли ранее не издававшиеся записи, в том числе демо, которое обеспечило Ковердейлу место в Deep Purple. К Ребу Бичу на гитаре и Майклу Девину на бас-гитаре присоединился Джоэл Хоэкстра, а барабанщик Томми Олдридж впервые участвует в записи студийного альбома Whitesnake со времен альбома Slip Of The Tongue 1989 года.

Отзывы о товаре Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497830329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
The Purple Album
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Burn, Lay Down, Stay Down, Love Child, Holy Man, The Gypsy, Lady Double Dealer, Might Just Take Your Life, Coming home, Stormbringer, Sail Away (Interpolating "Elegy For Jon"), You Keep On Moving, Lady Luck, Mistreated, You Fool No One (Interpolating "Itchy Fingers" Dedicated to Jeff Beck, Soldier Of Fortune
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новое специальное издание альбома Whitesnake "The Purple Album" 2015 года. Лимитированная версия альбома на золотистом виниле. В этом году Ковердейл отмечает 50-летие своего дебюта в Deep Purple специальной версией "The Purple Album" - альбома Whitesnake, посвященного трем годам его работы в Deep Purple. В это ремикшированное, ремастированное и расширенное издание альбома 2015 года вошли ранее не издававшиеся записи, в том числе демо, которое обеспечило Ковердейлу место в Deep Purple. К Ребу Бичу на гитаре и Майклу Девину на бас-гитаре присоединился Джоэл Хоэкстра, а барабанщик Томми Олдридж впервые участвует в записи студийного альбома Whitesnake со времен альбома Slip Of The Tongue 1989 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - стоимость товара 6390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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