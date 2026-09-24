Король И Шут - Todd (+Буклет) (2Lp) (4680068805111) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Король И Шут - Todd (+Буклет) (2Lp) (4680068805111) виниловая пластинка
Рок-мюзикл российской панк группы Король и Шут на двойном цветном виниле. Издание гейтфолд с 24 страничным буклетом. Исполнитель: Король И Шут «Король и Шут» (сокращённо «КиШ») — российская хоррор-панк-группа из Санкт-Петербурга. Группа была образована в Ленинграде в 1988 году. После смерти её лидера и одного из основателей Михаила Горшенёва 19 июля 2013 года выступает только в рок-мюзикле TODD. Выделяется своим необычным для классического панк-рока стилем. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. Сценический имидж группы постоянно менялся и часто включал в себя грим, соответствующий тематике песен. В прессе группа неоднократно обозначалась как «культовая» Изначально преобладающий в музыкальной составляющей ритмичный хоррор-панк со временем вышел за границы стиля и вобрал в себя множество музыкальных элементов: фолк-рок («Акустический альбом»), арт-панк («Театр демона»), хардкор-панк («Бунт на корабле»), хард-рок («Как в старой сказке») и многие другие. На раннем этапе сильное влияние на группу оказали The Beatles.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Король и Шут, Панк-рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Король и Шут, Панк-рок
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