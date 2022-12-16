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The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка

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The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка - фото 1
The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка - фото 2
The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
UNFOLD THE FUTURE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624461
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Insideoutmusic Catalog
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
UNFOLD THE FUTURE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка

Седьмой альбом группы Unfold The Future, первоначально выпущенный в 2002 году. Это первый альбом с участием барабанщика Золтана Чёрша, а также приглашенного вокалиста Даниэля Гильденлёва из Pain of Salvation.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Insideoutmusic Catalog
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
UNFOLD THE FUTURE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
нет
Описание
Седьмой альбом группы Unfold The Future, первоначально выпущенный в 2002 году. Это первый альбом с участием барабанщика Золтана Чёрша, а также приглашенного вокалиста Даниэля Гильденлёва из Pain of Salvation.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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