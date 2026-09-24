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Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка

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Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 1
Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 2
Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 3
Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 4
Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 5
Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Григорий Лепс
Альбом (сингл)
Апгрэйд
Жанр
Российская поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 1
  • Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 2
  • Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 3
  • Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 4
  • Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 5
  • Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708068
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка
6 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Григорий Лепс
Альбом (сингл)
Апгрэйд
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Я поднимаю руки, Уходи по-английски (дуэт с Ани Лорак), Одиноко, С добрым утром, Земля (дуэт с Emin), На заре (Новая песня), Ну и что, Я слушал дождь, Зола (Новая песня), Дай мне уйти (дуэт с Тимати), Бабосы боссам (дуэт с Green Grey), Но ты - не я (Новая песня), Рюмка водки на столе, Шелест, Крыса-ревность, Падают листья, На струнах дождя, Уходи красиво, Она, Лабиринт, Вьюга, , , , Роковая любовь, Небо
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка

В этой работе Григорий Лепс перепел и перезаписал песни, которые в разные годы стали известными и любимыми, добавив в них новые краски, мощь и новое звучание. Выбор всех песен и хронологический порядок их исполнения были осуществлены самим Григорием Лепсом. Так же в эту подборку включены 3 ранее не издававшиеся композиции. Григорий Викторович Лепс - советский и российский певец грузинского происхождения, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), Заслуженный артист Российской Федерации (2011), Народный артист Карачаево-Черкесии (2015). Обладатель премий World Music Awards, Песня года, Золотой граммофон, Лауреат премии Шансон года (В Кремле) и др.

Отзывы о товаре Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Григорий Лепс
Альбом (сингл)
Апгрэйд
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Я поднимаю руки, Уходи по-английски (дуэт с Ани Лорак), Одиноко, С добрым утром, Земля (дуэт с Emin), На заре (Новая песня), Ну и что, Я слушал дождь, Зола (Новая песня), Дай мне уйти (дуэт с Тимати), Бабосы боссам (дуэт с Green Grey), Но ты - не я (Новая песня), Рюмка водки на столе, Шелест, Крыса-ревность, Падают листья, На струнах дождя, Уходи красиво, Она, Лабиринт, Вьюга, , , , Роковая любовь, Небо
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Описание
В этой работе Григорий Лепс перепел и перезаписал песни, которые в разные годы стали известными и любимыми, добавив в них новые краски, мощь и новое звучание. Выбор всех песен и хронологический порядок их исполнения были осуществлены самим Григорием Лепсом. Так же в эту подборку включены 3 ранее не издававшиеся композиции. Григорий Викторович Лепс - советский и российский певец грузинского происхождения, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), Заслуженный артист Российской Федерации (2011), Народный артист Карачаево-Черкесии (2015). Обладатель премий World Music Awards, Песня года, Золотой граммофон, Лауреат премии Шансон года (В Кремле) и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6530 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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