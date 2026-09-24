Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка
Переиздание третьего студийного альбома американской группы Nine Inch Nails, первоначально вышедший как двойной альбом 21 сентября 1999 года на лейблах Nothing Records and Interscope Records в США и Island Records в Европе. В записи участвовали фронтмен группы Трент Резнор и его давний коллега Алан Малдер. Альбом достиг номер один в американском чарте Billboard 200 в первую неделю продаж. В данное переиздание входит три виниловых диска. Окончательный вариант альбома, тщательно подготовленный Трентом Резнором и арт-директором NIN Джоном Кроуфордом ремастеринг на трех 180-граммовых виниловых дисках. Альбом был сертифицирован как дважды платиновый Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) 4 января 2000 года, установив продажи в количестве двух миллионов экземпляров в Соединенных Штатах. Несмотря на некоторые нарекания по его длине и лирику, альбом получил положительные отзывы от большинства музыкальных критиков. Американская команда Nine Inch Nails, исполняющая преимущественно индастриал-рок, образовалась в 1988 году. Единственным официальным участником группы является Трент Резнор, все остальные музыканты — приходящие. В активе Nine Inch Nails две премии Грэмми, 20 миллионов проданных пластинок и 94 место в списке «100 величайших рок-артистов всех времён» журнала Rolling Stone. Общие характеристики альбомов NIN: повторяющиеся лейтмотивы, диссонансные мелодии, смешанная динамика и общие лирические темы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитVarious Artists - Verve Wishes You A Swinging Christmas (Box) (0...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитPrince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитSimon Rattle - Brahms: The Symphonies (Box) (0190296266966) вини...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитTangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитOST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) винилов...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитMiles Davis - Filles De Kilimanjaro (Analogue, Original Master R...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитNorah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) вини...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитMiles Davis - Nefertiti (Analogue, Original Master Recording) (0...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитDire Straits - Communique (Analogue, Original Master Recording) ...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитFrank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитDire Straits - Making Movies (Analogue, Original Master Recordin...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитParsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) в...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails
Отзывы о товаре Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка