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Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка

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Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 1
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 2
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 3
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 4
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 5
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 6
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 7
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 8
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 9
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 10
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 11
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 12
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 13
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 14
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 15
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 16
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 17
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 18
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 19
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 20
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 21
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 22
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 23
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 24
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 25
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 26
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 27
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 28
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 29
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 30
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 31
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 32
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 33
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 34
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 35
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 36
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 37
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 38
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 39
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 40
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 41
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 42
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 43
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 44
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 45
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 46
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 47
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 48
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 49
Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
The Fragile
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 1
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 2
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 3
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 4
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 5
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 6
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 7
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 8
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 9
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 10
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 11
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 12
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 13
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 14
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 15
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 16
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 17
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 18
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 19
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 20
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 21
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 22
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 23
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 24
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 25
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 26
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 27
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 28
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 29
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 30
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 31
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 32
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 33
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 34
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 35
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 36
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 37
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 38
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 39
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 40
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 41
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 42
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 43
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 44
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 45
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 46
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 47
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 48
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 49
  • Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 740 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667366
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Загружаем...
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Загружаем...
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Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка
8 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0602557142778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
The Fragile
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Somewhat Damaged, The Day the Whole World Went Away, The Frail, The Wretched, Were in This Together, The Fragile, Just Like You Imagined, Even Deeper, Pilgrimage, No, You Dont, La Mer, The Great Below, The Way Out Is Through, Into the Void, Where Is Everybodyx, The Mark Has Been Made, 10 Miles High, Please, StarF*ckers, Inc., Complication, The Flesh, Im Looking Forward to Joining You, Finally, The Big Come Down, Underneath It All, Ripe
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка

Переиздание третьего студийного альбома американской группы Nine Inch Nails, первоначально вышедший как двойной альбом 21 сентября 1999 года на лейблах Nothing Records and Interscope Records в США и Island Records в Европе. В записи участвовали фронтмен группы Трент Резнор и его давний коллега Алан Малдер. Альбом достиг номер один в американском чарте Billboard 200 в первую неделю продаж. В данное переиздание входит три виниловых диска. Окончательный вариант альбома, тщательно подготовленный Трентом Резнором и арт-директором NIN Джоном Кроуфордом ремастеринг на трех 180-граммовых виниловых дисках. Альбом был сертифицирован как дважды платиновый Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) 4 января 2000 года, установив продажи в количестве двух миллионов экземпляров в Соединенных Штатах. Несмотря на некоторые нарекания по его длине и лирику, альбом получил положительные отзывы от большинства музыкальных критиков. Американская команда Nine Inch Nails, исполняющая преимущественно индастриал-рок, образовалась в 1988 году. Единственным официальным участником группы является Трент Резнор, все остальные музыканты — приходящие. В активе Nine Inch Nails две премии Грэмми, 20 миллионов проданных пластинок и 94 место в списке «100 величайших рок-артистов всех времён» журнала Rolling Stone. Общие характеристики альбомов NIN: повторяющиеся лейтмотивы, диссонансные мелодии, смешанная динамика и общие лирические темы.



Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails

Отзывы о товаре Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0602557142778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
The Fragile
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Somewhat Damaged, The Day the Whole World Went Away, The Frail, The Wretched, Were in This Together, The Fragile, Just Like You Imagined, Even Deeper, Pilgrimage, No, You Dont, La Mer, The Great Below, The Way Out Is Through, Into the Void, Where Is Everybodyx, The Mark Has Been Made, 10 Miles High, Please, StarF*ckers, Inc., Complication, The Flesh, Im Looking Forward to Joining You, Finally, The Big Come Down, Underneath It All, Ripe
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Описание
Переиздание третьего студийного альбома американской группы Nine Inch Nails, первоначально вышедший как двойной альбом 21 сентября 1999 года на лейблах Nothing Records and Interscope Records в США и Island Records в Европе. В записи участвовали фронтмен группы Трент Резнор и его давний коллега Алан Малдер. Альбом достиг номер один в американском чарте Billboard 200 в первую неделю продаж. В данное переиздание входит три виниловых диска. Окончательный вариант альбома, тщательно подготовленный Трентом Резнором и арт-директором NIN Джоном Кроуфордом ремастеринг на трех 180-граммовых виниловых дисках. Альбом был сертифицирован как дважды платиновый Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) 4 января 2000 года, установив продажи в количестве двух миллионов экземпляров в Соединенных Штатах. Несмотря на некоторые нарекания по его длине и лирику, альбом получил положительные отзывы от большинства музыкальных критиков. Американская команда Nine Inch Nails, исполняющая преимущественно индастриал-рок, образовалась в 1988 году. Единственным официальным участником группы является Трент Резнор, все остальные музыканты — приходящие. В активе Nine Inch Nails две премии Грэмми, 20 миллионов проданных пластинок и 94 место в списке «100 величайших рок-артистов всех времён» журнала Rolling Stone. Общие характеристики альбомов NIN: повторяющиеся лейтмотивы, диссонансные мелодии, смешанная динамика и общие лирические темы.


Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails
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Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка - купить по цене 8740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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