OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка
Mutant совместно с Walt Disney Music и LucasFilm с гордостью представляют праздничное издание, приуроченное к 20-летию оригинальной музыки Джона Уильямса к культовой заключительной главе трилогии «Звездные войны : Эпизод III — Месть ситхов». Научно-фантастический эпос Джорджа Лукаса продолжает захватывать сердца поколения за поколением. В своем шестом фильме из «Звездных войн», Джон Уильямс с мастерским талантом воплощает трагедию Энакина Скайуокера. От жесткого поворота вступительных фанфар до наполненного действием воздушного боя музыка Уильямса сплетается между динамичным приключением и преследующей драмой с изяществом и точностью. Во вселенной Star Wars, включающей абсолютные вершины музыки, когда-либо воплощенной в кино, саундтрек к «Мести ситхов» гордо занимает свое место, при этом ощущаясь совершенно уникальным. Этот ограниченный тираж отличается невероятным оригинальным оформлением Мэтта Фергюсона и отпечатан на черном 140 г виниле.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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