Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка
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Описание товара Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка
Acoustic Recordings 1998-2016 - ремастированное переиздание сборника американского музыканта Джека Уайта, вышедшего в 2016 году. Он состоит из песен из разных альбомов, би-сайдов, ремиксов, альтернативных версий и ранее не издававшихся треков, которые Уайт создал для The White Stripes, The Raconteurs и своего сольного проекта. После выхода сборник достиг 8-го места в чарте Billboard 200, а также 4-го в Лучшие рок-альбомы США. Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле. Джон Энтони Джек Уайт - американский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, продюсер и актёр. Наибольшую известность получил как участник группы The White Stripes. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Джека Уайта на 17-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времён. В списке 2011 года он на 70-м месте. Дебютный альбом музыканта - Blunderbuss, вышел 24 апреля 2012 года. Второй студийный альбом - Lazaretto, был выпущен 10 июня 2014 года. Оба альбома удостоились высокой похвалы от музыкальных критиков и обрели широкий коммерческий успех.
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