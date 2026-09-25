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George Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка

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George Michael - Faith (196588342417) - фото 2
George Michael - Faith (196588342417) - фото 3
George Michael - Faith (196588342417) - фото 4
George Michael - Faith (196588342417) - фото 5
George Michael - Faith (196588342417) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Michael - Faith (196588342417) - фото 1
  • George Michael - Faith (196588342417) - фото 2
  • George Michael - Faith (196588342417) - фото 3
  • George Michael - Faith (196588342417) - фото 4
  • George Michael - Faith (196588342417) - фото 5
  • George Michael - Faith (196588342417) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732940
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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George Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка
6 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[196588342417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool, Monkey, Kissing A Fool, I Want Your Sex (Monogamy Mix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка

Впервые за многие годы знаменитый дебютный сольный альбом Джорджа Майкла "Faith" снова выходит на виниле в новом ремастеринге. Делюкс издание включает бонус-трек "I Want Your Sex (Monogamy Mix)". "Faith" разошелся тиражом более 25 миллионов копий по всему миру, возглавив чарты более чем в 10 странах и закрепив за Джорджем Майклом статус одного из самых продаваемых британских сольных исполнителей всех времен. Его заглавный трек — с мгновенно узнаваемым гитарным риффом и культовым видео в кожаной куртке - стал культурным ориентиром конца 80-х, вдохновив бесчисленное множество артистов и определив поколение MTV.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре George Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[196588342417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool, Monkey, Kissing A Fool, I Want Your Sex (Monogamy Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Впервые за многие годы знаменитый дебютный сольный альбом Джорджа Майкла "Faith" снова выходит на виниле в новом ремастеринге. Делюкс издание включает бонус-трек "I Want Your Sex (Monogamy Mix)". "Faith" разошелся тиражом более 25 миллионов копий по всему миру, возглавив чарты более чем в 10 странах и закрепив за Джорджем Майклом статус одного из самых продаваемых британских сольных исполнителей всех времен. Его заглавный трек — с мгновенно узнаваемым гитарным риффом и культовым видео в кожаной куртке - стал культурным ориентиром конца 80-х, вдохновив бесчисленное множество артистов и определив поколение MTV.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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