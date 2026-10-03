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The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402976
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rolling Stones, The
filter_none Товар входит в коллекцию Rolling Stones, The

Коллекция Rolling Stones, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка

Track List

A1Love Is Strong3:48
A2You Got Me Rocking3:35
A3Sparks Will Fly3:15
B1The Worst2:24
B2New Faces2:50
B3Moon Is Up3:41
B4Out Of Tears5:27
C1I Go Wild4:23
C2Brand New Car4:13
C3Sweethearts Together4:46
C4Suck On The Jugular4:26
D1Blinded By Rainbows4:32
D2Baby Break It Down4:07
D3Thru And Thru6:00

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Love Is Strong3:48
A2You Got Me Rocking3:35
A3Sparks Will Fly3:15
B1The Worst2:24
B2New Faces2:50
B3Moon Is Up3:41
B4Out Of Tears5:27
C1I Go Wild4:23
C2Brand New Car4:13
C3Sweethearts Together4:46
C4Suck On The Jugular4:26
D1Blinded By Rainbows4:32
D2Baby Break It Down4:07
D3Thru And Thru6:00
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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