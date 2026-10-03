The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 402976
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Загружаем...
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Загружаем...
6 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Love Is Strong
|3:48
|A2
|You Got Me Rocking
|3:35
|A3
|Sparks Will Fly
|3:15
|B1
|The Worst
|2:24
|B2
|New Faces
|2:50
|B3
|Moon Is Up
|3:41
|B4
|Out Of Tears
|5:27
|C1
|I Go Wild
|4:23
|C2
|Brand New Car
|4:13
|C3
|Sweethearts Together
|4:46
|C4
|Suck On The Jugular
|4:26
|D1
|Blinded By Rainbows
|4:32
|D2
|Baby Break It Down
|4:07
|D3
|Thru And Thru
|6:00
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Love Is Strong
|3:48
|A2
|You Got Me Rocking
|3:35
|A3
|Sparks Will Fly
|3:15
|B1
|The Worst
|2:24
|B2
|New Faces
|2:50
|B3
|Moon Is Up
|3:41
|B4
|Out Of Tears
|5:27
|C1
|I Go Wild
|4:23
|C2
|Brand New Car
|4:13
|C3
|Sweethearts Together
|4:46
|C4
|Suck On The Jugular
|4:26
|D1
|Blinded By Rainbows
|4:32
|D2
|Baby Break It Down
|4:07
|D3
|Thru And Thru
|6:00
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The Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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