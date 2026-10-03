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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка

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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 1
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 2
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 3
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 4
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 5
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 6
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 7
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 8
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 9
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402745
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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка
6 050 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087368746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra), Fox on the Run (Sweet), Lake Shore Drive (Aliotta Haynes Jeremiah), The Chain (Fleetwood Mac), Bring It on Home to Me (Sam Cooke), Southern Nights (Glen Campbell), My Sweet Lord (George Harrison), Brandy (You're a Fine Girl) [Looking Glass], Come a Little Bit Closer (Jay and the Americans), Wham Bam Shang-a-Lang (Silver), Surrender (Cheap Trick), Father and Son (Cat Stevens), Flash Light (Parliament), Guardians Inferno (The Sneepers feat. David Hasselhoff
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra), Fox on the Run (Sweet), Lake Shore Drive (Aliotta Haynes Jeremiah), The Chain (Fleetwood Mac), Bring It on Home to Me (Sam Cooke), Southern Nights (Glen Campbell), My Sweet Lord (George Harrison), Brandy (You're a Fine Girl) [Looking Glass], Come a Little Bit Closer (Jay and the Americans), Wham Bam Shang-a-Lang (Silver), Surrender (Cheap Trick), Father and Son (Cat Stevens), Flash Light (Parliament), Guardians Inferno (The Sneepers feat. David Hasselhoff), Showtime A-Holes, Vs. The Abilisk, The Mantis Touch, Space Chase, Family History, Groot Expectations, Mammalian Bodies, Starhawk, Two-time-galaxy Savers, I Know Who You Are, Ego, Kraglin And Drax, The Expansion, Mary Poppins And The Rat, Gods, Dad, A Total Hasselhoff, Sisters, Guardians Of The Frickin Galaxy

Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087368746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra), Fox on the Run (Sweet), Lake Shore Drive (Aliotta Haynes Jeremiah), The Chain (Fleetwood Mac), Bring It on Home to Me (Sam Cooke), Southern Nights (Glen Campbell), My Sweet Lord (George Harrison), Brandy (You're a Fine Girl) [Looking Glass], Come a Little Bit Closer (Jay and the Americans), Wham Bam Shang-a-Lang (Silver), Surrender (Cheap Trick), Father and Son (Cat Stevens), Flash Light (Parliament), Guardians Inferno (The Sneepers feat. David Hasselhoff
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra), Fox on the Run (Sweet), Lake Shore Drive (Aliotta Haynes Jeremiah), The Chain (Fleetwood Mac), Bring It on Home to Me (Sam Cooke), Southern Nights (Glen Campbell), My Sweet Lord (George Harrison), Brandy (You're a Fine Girl) [Looking Glass], Come a Little Bit Closer (Jay and the Americans), Wham Bam Shang-a-Lang (Silver), Surrender (Cheap Trick), Father and Son (Cat Stevens), Flash Light (Parliament), Guardians Inferno (The Sneepers feat. David Hasselhoff), Showtime A-Holes, Vs. The Abilisk, The Mantis Touch, Space Chase, Family History, Groot Expectations, Mammalian Bodies, Starhawk, Two-time-galaxy Savers, I Know Who You Are, Ego, Kraglin And Drax, The Expansion, Mary Poppins And The Rat, Gods, Dad, A Total Hasselhoff, Sisters, Guardians Of The Frickin Galaxy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка - стоимость товара 6050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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