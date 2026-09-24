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Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка

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Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка - фото 1
Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка - фото 2
Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка - фото 3
Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ron Carter, Eric Dolphy, Mal Waldron
Альбом (сингл)
Wherex
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка - фото 1
  • Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка - фото 2
  • Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка - фото 3
  • Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706944
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Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072555488]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ron Carter, Eric Dolphy, Mal Waldron
Альбом (сингл)
Wherex
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rally, Bass Duet, in a Morning Sunrise, Wherex, Yes Indeed Saucer Eyes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Ron Carter & Eric Dolphy & Mal Waldron / Wherex (1LP) - это отличная возможность добавить в свою коллекцию настоящую жемчужину джазовой музыки. Альбом Wherex - это потрясающая совместная работа трех величайших музыкантов - Рона Картера, Эрика Долфи и Мала Уолдрона. Их виртуозное исполнение и гармоничное взаимодействие создает неповторимую атмосферу, которая перенесет вас в мир джазовых импровизаций и эмоций. Треки на этой виниловой пластинке раскрывают всю глубину и мастерство каждого музыканта. Их игра пронизана страстью, творческим потенциалом и непревзойденной музыкальностью. Композиции, такие как Status Seeking, You Got to My Head и Eclipse, олицетворяют джаз в его самом ярком и изысканном проявлении. Если вы истинный ценитель джазовой музыки, не упустите возможность купить виниловую пластинку Ron Carter & Eric Dolphy & Mal Waldron / Wherex (1LP). Этот альбом станет настоящим сокровищем для вашей коллекции и источником удовольствия при каждом прослушивании. Добавьте Ron Carter & Eric Dolphy & Mal Waldron / Wherex (1LP) в свою музыкальную библиотеку и насладитесь прекрасными мелодиями, захватывающими импровизациями и уникальным духом джаза. Купите эту виниловую пластинку прямо сейчас и окунитесь в мир музыки, созданной ведущими музыкантами своего времени.

Отзывы о товаре Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072555488]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ron Carter, Eric Dolphy, Mal Waldron
Альбом (сингл)
Wherex
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rally, Bass Duet, in a Morning Sunrise, Wherex, Yes Indeed Saucer Eyes
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Ron Carter & Eric Dolphy & Mal Waldron / Wherex (1LP) - это отличная возможность добавить в свою коллекцию настоящую жемчужину джазовой музыки. Альбом Wherex - это потрясающая совместная работа трех величайших музыкантов - Рона Картера, Эрика Долфи и Мала Уолдрона. Их виртуозное исполнение и гармоничное взаимодействие создает неповторимую атмосферу, которая перенесет вас в мир джазовых импровизаций и эмоций. Треки на этой виниловой пластинке раскрывают всю глубину и мастерство каждого музыканта. Их игра пронизана страстью, творческим потенциалом и непревзойденной музыкальностью. Композиции, такие как Status Seeking, You Got to My Head и Eclipse, олицетворяют джаз в его самом ярком и изысканном проявлении. Если вы истинный ценитель джазовой музыки, не упустите возможность купить виниловую пластинку Ron Carter & Eric Dolphy & Mal Waldron / Wherex (1LP). Этот альбом станет настоящим сокровищем для вашей коллекции и источником удовольствия при каждом прослушивании. Добавьте Ron Carter & Eric Dolphy & Mal Waldron / Wherex (1LP) в свою музыкальную библиотеку и насладитесь прекрасными мелодиями, захватывающими импровизациями и уникальным духом джаза. Купите эту виниловую пластинку прямо сейчас и окунитесь в мир музыки, созданной ведущими музыкантами своего времени.
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Отзывы


Ron Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555488) виниловая пластинка - по цене 6400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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