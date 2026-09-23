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The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка

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The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 1
The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 2
The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 3
The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 4
The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 5
The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 6
The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 7
The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tyler The Creator
Альбом (сингл)
WOLF
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 1
  • The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 2
  • The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 3
  • The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 4
  • The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 5
  • The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 6
  • The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 7
  • The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642826
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588204517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tyler The Creator
Альбом (сингл)
WOLF
Трек-лист
Wolf, Jamba, Cowboy, Awkward, Domo23, Answer, Slater, 48, Colossus, PartyIsntOver/Campfire/Bimmer, IFHY, Pigs, Parking Lot, Rusty, Trashwang, Treehome95, Tamale, Lone
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wolf, Jamba, Cowboy, Awkward, Domo23, Answer, Slater, 48, Colossus, PartyIsntOver/Campfire/Bimmer, IFHY, Pigs, Parking Lot, Rusty, Trashwang, Treehome95, Tamale, Lone



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588204517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tyler The Creator
Альбом (сингл)
WOLF
Трек-лист
Wolf, Jamba, Cowboy, Awkward, Domo23, Answer, Slater, 48, Colossus, PartyIsntOver/Campfire/Bimmer, IFHY, Pigs, Parking Lot, Rusty, Trashwang, Treehome95, Tamale, Lone
Версия издания
цветной винил
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wolf, Jamba, Cowboy, Awkward, Domo23, Answer, Slater, 48, Colossus, PartyIsntOver/Campfire/Bimmer, IFHY, Pigs, Parking Lot, Rusty, Trashwang, Treehome95, Tamale, Lone


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пластинка - по цене 6510 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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