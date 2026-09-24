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OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка

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OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка - фото 1
OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
100.000 Dollari Per Ringo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711493
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Самовывоз в Москве
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OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[8032484367913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
100.000 Dollari Per Ringo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ringo came to fight* (*Previously unreleased track) Sfida eroica* Cadenza funebre Repressione violenta* Tumulti Ballata per Ringo Sfida eroica (Version 2) Ballata per Ringo* Colt in agguato Ballata per Ringo* (version 2) Il volto nascosto 100.000 dollari per Ringo* Dramatico incontro Repressione violenta (version 2) Tumulti* (version 2) Paura di morire Ballata per Ringo (version 3) Incontro di fuoco Attessa inutile Minaccia di vendetta* Ballata per Ringo*(Version 4) Invovazione drammatica Il vol
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка

Окунитесь в пыльный, драматичный мир спагетти-вестерна с впечатляющей музыкой Бруно Николаи за 100 000 долларов за Ринго. Эта жемчужина 1965 года наконец-то получает своё почётное звание в роскошном издании на двух виниловых пластинках — отпечатанных на ярко-оранжевом 180-граммовом виниле и наполненных ранее не издававшимися треками, — мечта любого коллекционера. Николаи, наиболее известный как правая рука Эннио Морриконе, создаёт звуковой ландшафт, полный напряжения и лиричности. Главная тема, богатая дрожащими гитарами, скорбной губной гармошкой и парящими струнными, передаёт одновременно суровость и душу сюжета фильма, пропитанного жаждой мести. От барочных интермедий до адреналиновых духовых инструментов – это мастер-класс по эмоциональному контрасту. Это ограниченное издание (1000 пронумерованных экземпляров!) возрождает забытое сокровище, наполняя каждую перестрелку и тихий взгляд кинематографическим шиком. Прекрасно упакованный и с ещё более прекрасным звучанием, этот альбом обязательно понравится как ценителям саундтреков, так и поклонникам вестернов. Седлайте седло — это то, что нужно!



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[8032484367913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
100.000 Dollari Per Ringo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ringo came to fight* (*Previously unreleased track) Sfida eroica* Cadenza funebre Repressione violenta* Tumulti Ballata per Ringo Sfida eroica (Version 2) Ballata per Ringo* Colt in agguato Ballata per Ringo* (version 2) Il volto nascosto 100.000 dollari per Ringo* Dramatico incontro Repressione violenta (version 2) Tumulti* (version 2) Paura di morire Ballata per Ringo (version 3) Incontro di fuoco Attessa inutile Minaccia di vendetta* Ballata per Ringo*(Version 4) Invovazione drammatica Il vol
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Окунитесь в пыльный, драматичный мир спагетти-вестерна с впечатляющей музыкой Бруно Николаи за 100 000 долларов за Ринго. Эта жемчужина 1965 года наконец-то получает своё почётное звание в роскошном издании на двух виниловых пластинках — отпечатанных на ярко-оранжевом 180-граммовом виниле и наполненных ранее не издававшимися треками, — мечта любого коллекционера. Николаи, наиболее известный как правая рука Эннио Морриконе, создаёт звуковой ландшафт, полный напряжения и лиричности. Главная тема, богатая дрожащими гитарами, скорбной губной гармошкой и парящими струнными, передаёт одновременно суровость и душу сюжета фильма, пропитанного жаждой мести. От барочных интермедий до адреналиновых духовых инструментов – это мастер-класс по эмоциональному контрасту. Это ограниченное издание (1000 пронумерованных экземпляров!) возрождает забытое сокровище, наполняя каждую перестрелку и тихий взгляд кинематографическим шиком. Прекрасно упакованный и с ещё более прекрасным звучанием, этот альбом обязательно понравится как ценителям саундтреков, так и поклонникам вестернов. Седлайте седло — это то, что нужно!


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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