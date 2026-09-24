OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка
Окунитесь в пыльный, драматичный мир спагетти-вестерна с впечатляющей музыкой Бруно Николаи за 100 000 долларов за Ринго. Эта жемчужина 1965 года наконец-то получает своё почётное звание в роскошном издании на двух виниловых пластинках — отпечатанных на ярко-оранжевом 180-граммовом виниле и наполненных ранее не издававшимися треками, — мечта любого коллекционера. Николаи, наиболее известный как правая рука Эннио Морриконе, создаёт звуковой ландшафт, полный напряжения и лиричности. Главная тема, богатая дрожащими гитарами, скорбной губной гармошкой и парящими струнными, передаёт одновременно суровость и душу сюжета фильма, пропитанного жаждой мести. От барочных интермедий до адреналиновых духовых инструментов – это мастер-класс по эмоциональному контрасту. Это ограниченное издание (1000 пронумерованных экземпляров!) возрождает забытое сокровище, наполняя каждую перестрелку и тихий взгляд кинематографическим шиком. Прекрасно упакованный и с ещё более прекрасным звучанием, этот альбом обязательно понравится как ценителям саундтреков, так и поклонникам вестернов. Седлайте седло — это то, что нужно!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитKing Crimson - The Power To Believe (0633367911513) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитБраво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 340 руб.1585 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 370 руб.1593 руб. в СплитBlackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая...
-
В наличииЦена 6 370 руб.1593 руб. в СплитRobbie Williams - XXV (coloured) (0194399218518) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBlackmore's Night - Fires At Midnight (coloured) (4029759195405)...
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитTwenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитRammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитNeal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитAutopsy - Macabre Eternal (0801056831712) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитMarillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитMarillion - Anoraknophobia (0802644810416) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Отзывы о товаре OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка