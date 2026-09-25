Rush - Snakes & Arrows (603497816545) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
SNAKES & ARROWS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб.
В наличии
Код товара: 732971
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497816545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
SNAKES & ARROWS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Far Cry, Armor and Sword, Workin' Them Angels, The Larger Bowl, Spindrift, The Main Monkey Business (Instrumental), The Way the Wind Blows, Hope (Instrumental), Faithless, Bravest Face, Good News First, Malignant Narcissism (Instrumental), We Hold On
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rush - Snakes & Arrows (603497816545) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Far Cry, Armor and Sword, Workin' Them Angels, The Larger Bowl, Spindrift, The Main Monkey Business (Instrumental), The Way the Wind Blows, Hope (Instrumental), Faithless, Bravest Face, Good News First, Malignant Narcissism (Instrumental), We Hold On
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497816545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
SNAKES & ARROWS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Far Cry, Armor and Sword, Workin' Them Angels, The Larger Bowl, Spindrift, The Main Monkey Business (Instrumental), The Way the Wind Blows, Hope (Instrumental), Faithless, Bravest Face, Good News First, Malignant Narcissism (Instrumental), We Hold On
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Far Cry, Armor and Sword, Workin' Them Angels, The Larger Bowl, Spindrift, The Main Monkey Business (Instrumental), The Way the Wind Blows, Hope (Instrumental), Faithless, Bravest Face, Good News First, Malignant Narcissism (Instrumental), We Hold On
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Rush - Snakes & Arrows (603497816545) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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