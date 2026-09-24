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ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка

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0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 1
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 2
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 3
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 4
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 5
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 6
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 1
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 2
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 3
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 4
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 5
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 6
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664934
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Характеристики

Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка

Легендарному второму альбому группы ABBA «Waterloo» исполнилось 50 лет. Группа выиграла конкурс песни «Евровидение» 1974 года в Брайтоне, Великобритания, с одноименной песней, отметив свой первый международный успех. В честь этого юбилея выходит новое издание на виниле.. Юбилейная версия альбома была мастерингована на половинной скорости Майлзом Шоуэллом и будет выпущена на двойном черном виниле весом 180 г в гейтфолде с оби-полоской и сертификатом подлинности.

Отзывы о товаре ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Легендарному второму альбому группы ABBA «Waterloo» исполнилось 50 лет. Группа выиграла конкурс песни «Евровидение» 1974 года в Брайтоне, Великобритания, с одноименной песней, отметив свой первый международный успех. В честь этого юбилея выходит новое издание на виниле.. Юбилейная версия альбома была мастерингована на половинной скорости Майлзом Шоуэллом и будет выпущена на двойном черном виниле весом 180 г в гейтфолде с оби-полоской и сертификатом подлинности.
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Отзывы


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