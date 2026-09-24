ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664934
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка
Легендарному второму альбому группы ABBA «Waterloo» исполнилось 50 лет. Группа выиграла конкурс песни «Евровидение» 1974 года в Брайтоне, Великобритания, с одноименной песней, отметив свой первый международный успех. В честь этого юбилея выходит новое издание на виниле.. Юбилейная версия альбома была мастерингована на половинной скорости Майлзом Шоуэллом и будет выпущена на двойном черном виниле весом 180 г в гейтфолде с оби-полоской и сертификатом подлинности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитГригорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитКороль И Шут - Todd (+Буклет) (2Lp) (4680068805111) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 680 руб.1670 руб. в СплитAmber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 700 руб.1675 руб. в СплитEvanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитVenom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) вини...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBad Company Rock N Roll Fantasy: The Very Best Of Bad Company (...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитDepeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитNine Inch Nails - With Teeth (0602557142761) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитThe Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитCarmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poe...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитDonald Byrd - Slow Drag (Analogue, Tone Poet) (0602438568420) ви...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитVarious Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (060075393589...
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Легендарному второму альбому группы ABBA «Waterloo» исполнилось 50 лет. Группа выиграла конкурс песни «Евровидение» 1974 года в Брайтоне, Великобритания, с одноименной песней, отметив свой первый международный успех. В честь этого юбилея выходит новое издание на виниле.. Юбилейная версия альбома была мастерингована на половинной скорости Майлзом Шоуэллом и будет выпущена на двойном черном виниле весом 180 г в гейтфолде с оби-полоской и сертификатом подлинности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка