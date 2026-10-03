Top.Mail.Ru
Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка - фото 1
Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка - фото 2
Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
This Is War
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка - фото 1
  • Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка - фото 2
  • Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403261
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5099930943315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
This Is War
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Escape, Night Of The Hunter, Hurricane, Closer To The Edge, Vox Populi, Search And Destroy, Alibi, Stranger In A Strange Land, L490
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка

Track List

A1Escape2:24
A2Night Of The Hunter5:41
A3Kings And Queens5:47
B1This Is War5:27
B2100 Suns1:58
B3Hurricane6:11
C1Closer To The Edge4:33
C2Vox Populi5:43
C3Search And Destroy5:38
D1Alibi6:00
D2Stranger In A Strange Land6:54
D3L4904:26
CD-1Escape
CD-2Night Of The Hunter
CD-3Kings And Queens
CD-4This Is War
CD-5100 Suns
CD-6Hurricane
CD-7Closer To The Edge
CD-8Vox Populi
CD-9Search And Destroy
CD-10Alibi
CD-11Stranger In A Strange Land
CD-12L490

Отзывы о товаре Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5099930943315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Thirty Seconds To Mars
Альбом (сингл)
This Is War
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Escape, Night Of The Hunter, Hurricane, Closer To The Edge, Vox Populi, Search And Destroy, Alibi, Stranger In A Strange Land, L490
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Escape2:24
A2Night Of The Hunter5:41
A3Kings And Queens5:47
B1This Is War5:27
B2100 Suns1:58
B3Hurricane6:11
C1Closer To The Edge4:33
C2Vox Populi5:43
C3Search And Destroy5:38
D1Alibi6:00
D2Stranger In A Strange Land6:54
D3L4904:26
CD-1Escape
CD-2Night Of The Hunter
CD-3Kings And Queens
CD-4This Is War
CD-5100 Suns
CD-6Hurricane
CD-7Closer To The Edge
CD-8Vox Populi
CD-9Search And Destroy
CD-10Alibi
CD-11Stranger In A Strange Land
CD-12L490
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...