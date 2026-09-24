Top.Mail.Ru
Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка - фото 1
Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Mind Is A Terrible Thing To Taste
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка - фото 1
  • Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719387
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497820405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Mind Is A Terrible Thing To Taste
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Thieves, Burning Inside, Never Believe, Cannibal Song, Breathe, So What, Test, Faith Collapsing, Dream Song, Burning InRemix), Thieves (12" Remix), Smothered Hope
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка

The Mind Is a Terrible Thing to Taste — четвёртый студийный альбом индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный в 1989 году. Расширенное переиздание на 180 г виниле. На четвертом альбоме группы музыка приобрела более хардкорное, агрессивное гитарное направление; Йоргенсен, вдохновлённый Stormtroopers of Death и Rigor Mortis, добавил трэш-металические гитары в этот альбом и последующие релизы Ministry. Как и в большинстве работ Ministry, тексты песен альбома в основном посвящены политической коррупции, культурному насилию, ухудшению окружающей среды, ядерной войне, наркомании и безумию. Альбом получил статус «золотого» от RIAA за продажи свыше 500 000 экземпляров в декабре 1995 года. «Burning Inside» достиг 23-го места в рейтинге Billboard Hot Modern Rock Tracks.



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497820405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Mind Is A Terrible Thing To Taste
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Thieves, Burning Inside, Never Believe, Cannibal Song, Breathe, So What, Test, Faith Collapsing, Dream Song, Burning InRemix), Thieves (12" Remix), Smothered Hope
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Mind Is a Terrible Thing to Taste — четвёртый студийный альбом индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный в 1989 году. Расширенное переиздание на 180 г виниле. На четвертом альбоме группы музыка приобрела более хардкорное, агрессивное гитарное направление; Йоргенсен, вдохновлённый Stormtroopers of Death и Rigor Mortis, добавил трэш-металические гитары в этот альбом и последующие релизы Ministry. Как и в большинстве работ Ministry, тексты песен альбома в основном посвящены политической коррупции, культурному насилию, ухудшению окружающей среды, ядерной войне, наркомании и безумию. Альбом получил статус «золотого» от RIAA за продажи свыше 500 000 экземпляров в декабре 1995 года. «Burning Inside» достиг 23-го места в рейтинге Billboard Hot Modern Rock Tracks.


Теги товара: Industrial
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка - стоимость товара 6870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...