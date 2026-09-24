Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ministry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) виниловая пластинка
The Mind Is a Terrible Thing to Taste — четвёртый студийный альбом индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный в 1989 году. Расширенное переиздание на 180 г виниле. На четвертом альбоме группы музыка приобрела более хардкорное, агрессивное гитарное направление; Йоргенсен, вдохновлённый Stormtroopers of Death и Rigor Mortis, добавил трэш-металические гитары в этот альбом и последующие релизы Ministry. Как и в большинстве работ Ministry, тексты песен альбома в основном посвящены политической коррупции, культурному насилию, ухудшению окружающей среды, ядерной войне, наркомании и безумию. Альбом получил статус «золотого» от RIAA за продажи свыше 500 000 экземпляров в декабре 1995 года. «Burning Inside» достиг 23-го места в рейтинге Billboard Hot Modern Rock Tracks.
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Теги товара: Industrial
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Теги товара: Industrial
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