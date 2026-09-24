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Ministry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ministry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка

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Ministry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка - фото 1
Ministry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Psalm 69
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ministry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка - фото 1
  • Ministry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721457
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ministry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497820412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Psalm 69
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
N.W.O., Just One Fix, TV II, Hero, Jesus Built My Hotrod, Scarecrow, Psalm 69, Corrosion, Grace, TV Song, Jesus Built My Hotrod (Short Edit), Fucked, Just One Fix (W.S.B./12" Edit), N.W.O. (Extended Dance Mix), Quick Fix (Just One Fix Remix), Jesus Built My Hotrod (Redline/whiteline Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ministry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка

Psalm 69 — пятый студийный альбом американской индастриал-метал группы Ministry, выпущенный 14 июля 1992 года. Издание на 180 г виниле. В «Psalm 69» присутствуют элементы спид-метала, рокабилли и сайкобилли, а тексты песен затрагивают социальные, политические и религиозные темы. Альбом достиг 27-го места в чарте Billboard 200. В альбом вошли такие знаковые треки, как «Jesus Built My Hotrod», «NWO» и «Just One Fix», и он стал самым продаваемым альбомом группы.



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Ministry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497820412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Psalm 69
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
N.W.O., Just One Fix, TV II, Hero, Jesus Built My Hotrod, Scarecrow, Psalm 69, Corrosion, Grace, TV Song, Jesus Built My Hotrod (Short Edit), Fucked, Just One Fix (W.S.B./12" Edit), N.W.O. (Extended Dance Mix), Quick Fix (Just One Fix Remix), Jesus Built My Hotrod (Redline/whiteline Version)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Psalm 69 — пятый студийный альбом американской индастриал-метал группы Ministry, выпущенный 14 июля 1992 года. Издание на 180 г виниле. В «Psalm 69» присутствуют элементы спид-метала, рокабилли и сайкобилли, а тексты песен затрагивают социальные, политические и религиозные темы. Альбом достиг 27-го места в чарте Billboard 200. В альбом вошли такие знаковые треки, как «Jesus Built My Hotrod», «NWO» и «Just One Fix», и он стал самым продаваемым альбомом группы.


Теги товара: Industrial
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ministry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка – стоимость товара 6870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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