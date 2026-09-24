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Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка

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Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 1
Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 2
Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 3
Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 4
Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 5
Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 6
Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 7
Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 8
Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gorgon City
Альбом (сингл)
Reverie
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 1
  • Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 2
  • Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 3
  • Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 4
  • Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 5
  • Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 6
  • Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 7
  • Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 8
  • Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705511
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Positiva
Barcode
[0602465267983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gorgon City
Альбом (сингл)
Reverie
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Are You Feeling It Too, Breathe You In (feat NORTH), All That You Need (feat Caroline Byrne), One Change, Biggest Regret (feat Bbyafricka) You Love (feat Mougleta), Pierre), Landslide, Keep Your Head Up (feat Harry Romero), You Know It, Dreaming
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Are You Feeling It Too, Breathe You In (feat NORTH), All That You Need (feat Caroline Byrne), One Change, Biggest Regret (feat Bbyafricka) You Love (feat Mougleta), Pierre), Landslide, Keep Your Head Up (feat Harry Romero), You Know It, Dreaming

Отзывы о товаре Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Positiva
Barcode
[0602465267983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gorgon City
Альбом (сингл)
Reverie
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Are You Feeling It Too, Breathe You In (feat NORTH), All That You Need (feat Caroline Byrne), One Change, Biggest Regret (feat Bbyafricka) You Love (feat Mougleta), Pierre), Landslide, Keep Your Head Up (feat Harry Romero), You Know It, Dreaming
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Are You Feeling It Too, Breathe You In (feat NORTH), All That You Need (feat Caroline Byrne), One Change, Biggest Regret (feat Bbyafricka) You Love (feat Mougleta), Pierre), Landslide, Keep Your Head Up (feat Harry Romero), You Know It, Dreaming
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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