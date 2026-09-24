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Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка

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Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 1
Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 2
Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 3
Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 4
Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 5
Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 6
Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 7
Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 8
Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soft Cell
Альбом (сингл)
The Art Of Falling Apart
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 1
  • Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 2
  • Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 3
  • Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 4
  • Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 5
  • Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 6
  • Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 7
  • Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 8
  • Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721534
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602475632825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soft Cell
Альбом (сингл)
The Art Of Falling Apart
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Forever The Same, Where The Heart Is, Numbers, Heat, Kitchen Sink Drama, Baby Doll, Loving You, Hating Me, The Art Of Falling Apart, Martin, Hendrix Medley, It’s A Mug’s Game (7? Version), Barriers (7? Version), Ghost Rider, Heat (US 7? Version)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Forever The Same, Where The Heart Is, Numbers, Heat, Kitchen Sink Drama, Baby Doll, Loving You, Hating Me, The Art Of Falling Apart, Martin, Hendrix Medley, It’s A Mug’s Game (7? Version), Barriers (7? Version), Ghost Rider, Heat (US 7? Version)

Отзывы о товаре Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602475632825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soft Cell
Альбом (сингл)
The Art Of Falling Apart
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Forever The Same, Where The Heart Is, Numbers, Heat, Kitchen Sink Drama, Baby Doll, Loving You, Hating Me, The Art Of Falling Apart, Martin, Hendrix Medley, It’s A Mug’s Game (7? Version), Barriers (7? Version), Ghost Rider, Heat (US 7? Version)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Forever The Same, Where The Heart Is, Numbers, Heat, Kitchen Sink Drama, Baby Doll, Loving You, Hating Me, The Art Of Falling Apart, Martin, Hendrix Medley, It’s A Mug’s Game (7? Version), Barriers (7? Version), Ghost Rider, Heat (US 7? Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) виниловая пластинка – стоимость товара 6870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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