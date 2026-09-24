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The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка

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The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 1
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 2
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 3
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 4
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 5
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 6
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 7
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 8
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 9
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 10
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 11
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 12
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 13
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Adore
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 1
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 2
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 3
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 4
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 5
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 6
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 7
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 8
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 9
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 10
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 11
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 12
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 13
  • The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка
7 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[0602537899265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Adore
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
To Sheila, Ava Adore, Perfect, Daphne Descends, Once Upon A Time Tear, Crestfallen, Appels + Oranjes, Pug, The Tale Of Dusty And Pistol Pete, Annie-Dog, Shame, Behold! The Night Mare, For Martha, Blank Page, 17
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка

Ограниченный двойной 180-граммовый виниловый LP-оттиск. Цифровое ремастеринговое издание этого альбома 1998 года от суперзвезд альтернативного рока. ADORE, продолжение мегауспешного двойного альбома группы 1995 года MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS, открыло новый путь в карьере группы, поскольку Корган экспериментировал с группой и без нее.

Отзывы о товаре The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[0602537899265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Adore
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
To Sheila, Ava Adore, Perfect, Daphne Descends, Once Upon A Time Tear, Crestfallen, Appels + Oranjes, Pug, The Tale Of Dusty And Pistol Pete, Annie-Dog, Shame, Behold! The Night Mare, For Martha, Blank Page, 17
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Ограниченный двойной 180-граммовый виниловый LP-оттиск. Цифровое ремастеринговое издание этого альбома 1998 года от суперзвезд альтернативного рока. ADORE, продолжение мегауспешного двойного альбома группы 1995 года MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS, открыло новый путь в карьере группы, поскольку Корган экспериментировал с группой и без нее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - купить по цене 7330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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