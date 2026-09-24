Mr. Bungle - Disco Volante (Translucent Light Blue) (0081227809584) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
Disco Volante
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 718183
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227809584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
Disco Volante
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Everyone I Went to High School With Is Dead, Chemical Marriage, Carry Stress in the Jaw, Mind Emissions, Desert Search for Techno Allah, Violenza Domestica, After School Special, Phlegmatics, Ma Meeshka Mow Skowz, The Bends, Backstrokin’, Platypus, Merry Go Bye Bye
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mr. Bungle - Disco Volante (Translucent Light Blue) (0081227809584) виниловая пластинка
Disco Volante — второй студийный альбом американской экспериментальной рок- группы Mr. Bungle, выпущенный в 1995 году на лейбле Warner Bros. Издание на полупрозрачном голубом виниле Disco Volante часто считается самым экспериментальным альбомом Mr. Bungle, сочетающим элементы таких разных стилей, как дэт-метал, джаз, арабская музыка, лёгкая музыка, клезмер и танго. В весьма положительном обзоре альбома Грег Прато из AllMusic описал музыку Mr. Bungle как «музыкальный эквивалент фильма Дэвида Линча», исполненную в «совершенно оригинальном и новом музыкальном стиле... который не похож ни на что из того, что существует сейчас».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227809584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
Disco Volante
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Everyone I Went to High School With Is Dead, Chemical Marriage, Carry Stress in the Jaw, Mind Emissions, Desert Search for Techno Allah, Violenza Domestica, After School Special, Phlegmatics, Ma Meeshka Mow Skowz, The Bends, Backstrokin’, Platypus, Merry Go Bye Bye
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Disco Volante — второй студийный альбом американской экспериментальной рок- группы Mr. Bungle, выпущенный в 1995 году на лейбле Warner Bros. Издание на полупрозрачном голубом виниле Disco Volante часто считается самым экспериментальным альбомом Mr. Bungle, сочетающим элементы таких разных стилей, как дэт-метал, джаз, арабская музыка, лёгкая музыка, клезмер и танго. В весьма положительном обзоре альбома Грег Прато из AllMusic описал музыку Mr. Bungle как «музыкальный эквивалент фильма Дэвида Линча», исполненную в «совершенно оригинальном и новом музыкальном стиле... который не похож ни на что из того, что существует сейчас».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mr. Bungle - Disco Volante (Translucent Light Blue) (0081227809584) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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