Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
King Animal
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 403124
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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
King Animal
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Been Away Too Long
|3:36
|A2
|Non-State Actor
|3:57
|A3
|By Crooked Steps
|4:01
|A4
|A Thousand Days Before
|4:23
|B1
|Blood On The Valley Floor
|3:49
|B2
|Bones Of Birds
|4:23
|B3
|Taree
|3:38
|C1
|Attrition
|2:52
|C2
|Black Saturday
|3:30
|C3
|Halfway There
|3:16
|D1
|Worse Dreams
|4:53
|D2
|Eyelid's Mouth
|4:39
|D3
|Rowing
|5:06
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Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
King Animal
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Been Away Too Long
|3:36
|A2
|Non-State Actor
|3:57
|A3
|By Crooked Steps
|4:01
|A4
|A Thousand Days Before
|4:23
|B1
|Blood On The Valley Floor
|3:49
|B2
|Bones Of Birds
|4:23
|B3
|Taree
|3:38
|C1
|Attrition
|2:52
|C2
|Black Saturday
|3:30
|C3
|Halfway There
|3:16
|D1
|Worse Dreams
|4:53
|D2
|Eyelid's Mouth
|4:39
|D3
|Rowing
|5:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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