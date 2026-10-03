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Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка

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Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 1
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 2
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 3
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 4
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 5
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 6
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 7
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 8
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 9
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 10
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 11
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 12
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 13
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 14
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 15
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 16
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 17
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 18
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 19
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 20
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 21
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 22
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 23
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 24
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 25
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 26
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 27
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
King Animal
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 1
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 2
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 3
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 4
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 5
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 6
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 7
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 8
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 9
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 10
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 11
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 12
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 13
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 14
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 15
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 16
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 17
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 18
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 19
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 20
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 21
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 22
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 23
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 24
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 25
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 26
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 27
  • Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403124
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
King Animal
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка

Track List

A1Been Away Too Long3:36
A2Non-State Actor3:57
A3By Crooked Steps4:01
A4A Thousand Days Before4:23
B1Blood On The Valley Floor3:49
B2Bones Of Birds4:23
B3Taree3:38
C1Attrition2:52
C2Black Saturday3:30
C3Halfway There3:16
D1Worse Dreams4:53
D2Eyelid's Mouth4:39
D3Rowing5:06

Отзывы о товаре Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
King Animal
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Been Away Too Long3:36
A2Non-State Actor3:57
A3By Crooked Steps4:01
A4A Thousand Days Before4:23
B1Blood On The Valley Floor3:49
B2Bones Of Birds4:23
B3Taree3:38
C1Attrition2:52
C2Black Saturday3:30
C3Halfway There3:16
D1Worse Dreams4:53
D2Eyelid's Mouth4:39
D3Rowing5:06
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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