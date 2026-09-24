Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 715444
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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497816125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
25 Or 6 To 4, Does Anybody Really Know What Time It Is?, Colour My World, Just You 'N' Me, Saturday In The Park, Feelin' Stronger Every Day, Make Me Smile, Wishing You Were Here, Call On Me, (I've Been) Searchin' So Long, Beginnings
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 25 Or 6 To 4, Does Anybody Really Know What Time It Is?, Colour My World, Just You 'N' Me, Saturday In The Park, Feelin' Stronger Every Day, Make Me Smile, Wishing You Were Here, Call On Me, (I've Been) Searchin' So Long, Beginnings
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497816125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
25 Or 6 To 4, Does Anybody Really Know What Time It Is?, Colour My World, Just You 'N' Me, Saturday In The Park, Feelin' Stronger Every Day, Make Me Smile, Wishing You Were Here, Call On Me, (I've Been) Searchin' So Long, Beginnings
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 25 Or 6 To 4, Does Anybody Really Know What Time It Is?, Colour My World, Just You 'N' Me, Saturday In The Park, Feelin' Stronger Every Day, Make Me Smile, Wishing You Were Here, Call On Me, (I've Been) Searchin' So Long, Beginnings
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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