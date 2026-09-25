Black Sabbath - Master Of Reality - deluxe (0081227949112) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Master Of Reality
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 733808
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227949112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Master Of Reality
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sweet Leaf, After Forever (Including The Elegy), Embryo, Children Of The Grave, Orchid, Lord Of This World, Solitude, Into The Void, Weevil Woman '71 (Previously Unreleased), Sweet Leaf (Studio Outtake Featuring Alternative Lyrics), After Forever (Studio Outtake - Instrumental), Children Of The Grave (Studio Outtake Featuring Alternative Lyrics), Children Of The Grave (Studio Outtake - Instrumental), Orchid (Studio Outtake - Tony Count-In), Lord Of This World (Studio Outtake Feat. Piano & Slide
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Master Of Reality - deluxe (0081227949112) виниловая пластинка
Всё, что сегодня называют дум-металом или стоунер-металом, вероятно, зародилось здесь. Гитарист Томми Айомми понизил строй своей гитары, чтобы на ней было легче играть. На три полутона ниже он нашёл «мощный и более тяжёлый звук» и заставил басиста Гизера Батлера сделать то же самое. Результат нашёл отклик у поколений музыкантов — от Nirvana и Soundgarden до Smashing Pumpkins — все они ссылались на эту веху. Оззи Осборн утверждал, что «ничего не помнит» из-за густого тумана в студии, но одновременно заметил, что «Children of the Grave» — это, вероятно, лучшая «крутая песня из когда-либо написанных». Публика наградила их двойным платиновым статусом.
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Теги товара: Black Sabbath
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227949112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Master Of Reality
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sweet Leaf, After Forever (Including The Elegy), Embryo, Children Of The Grave, Orchid, Lord Of This World, Solitude, Into The Void, Weevil Woman '71 (Previously Unreleased), Sweet Leaf (Studio Outtake Featuring Alternative Lyrics), After Forever (Studio Outtake - Instrumental), Children Of The Grave (Studio Outtake Featuring Alternative Lyrics), Children Of The Grave (Studio Outtake - Instrumental), Orchid (Studio Outtake - Tony Count-In), Lord Of This World (Studio Outtake Feat. Piano & Slide
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Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Всё, что сегодня называют дум-металом или стоунер-металом, вероятно, зародилось здесь. Гитарист Томми Айомми понизил строй своей гитары, чтобы на ней было легче играть. На три полутона ниже он нашёл «мощный и более тяжёлый звук» и заставил басиста Гизера Батлера сделать то же самое. Результат нашёл отклик у поколений музыкантов — от Nirvana и Soundgarden до Smashing Pumpkins — все они ссылались на эту веху. Оззи Осборн утверждал, что «ничего не помнит» из-за густого тумана в студии, но одновременно заметил, что «Children of the Grave» — это, вероятно, лучшая «крутая песня из когда-либо написанных». Публика наградила их двойным платиновым статусом.
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Теги товара: Black Sabbath
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Теги товара: Black Sabbath
Black Sabbath - Master Of Reality - deluxe (0081227949112) виниловая пластинка - по цене 6630 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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