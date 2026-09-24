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Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка

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Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 1
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 2
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 3
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 4
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 5
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 6
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 7
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 8
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 9
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 10
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
FUTURE NOSTALGIA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 1
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 2
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 3
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 4
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 5
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 6
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 7
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 8
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 9
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 10
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707350
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732511706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
FUTURE NOSTALGIA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dua Lipa–Future Nostalgia, Dua Lipa–Dont Start Now, Dua Lipa–Cool, Dua Lipa–Physical, Dua Lipa–Levitating, J Balvin*, Dua Lipa, Bad Bunny–Un Dia (One Day), Dua Lipa & The Blessed Madonna–Levitating (The Blessed Madonna Remix), Dua Lipa & The Blessed Madonna–Hallucinate (Paul Woolford Remix) (Extended), Dua Lipa–Pretty Please, Dua Lipa–Hallucinate, Dua Lipa–Love Again, Dua Lipa–Break My Heart, Dua Lipa–Good In Bed (Explicit), Dua Lipa–Boys Will Be Boys, Dua LipaxAng?le (3)–Fever, Dua Lipa–Were Go
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка

Отпразднуйте 5-ю годовщину Future Nostalgia, второго студийного альбома Дуа Липы, с этим потрясающим специальным изданием, включающим расширенную версию альбома Future Nostalgia Moonlight Edition 2021 года и альбом ремиксов Club Future Nostalgia. Этот уникальный релиз включает новые яркие иллюстрации. Лимитированное издание на черном и цветном виниле. «Я буду вечно благодарна альбому, который изменил мою жизнь и научил меня так многому за эти пять лет. У меня есть воспоминания на всю жизнь и песни, которые их сопровождают. Будущая ностальгия навсегда» - Дуа Липа.

Отзывы о товаре Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732511706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
FUTURE NOSTALGIA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dua Lipa–Future Nostalgia, Dua Lipa–Dont Start Now, Dua Lipa–Cool, Dua Lipa–Physical, Dua Lipa–Levitating, J Balvin*, Dua Lipa, Bad Bunny–Un Dia (One Day), Dua Lipa & The Blessed Madonna–Levitating (The Blessed Madonna Remix), Dua Lipa & The Blessed Madonna–Hallucinate (Paul Woolford Remix) (Extended), Dua Lipa–Pretty Please, Dua Lipa–Hallucinate, Dua Lipa–Love Again, Dua Lipa–Break My Heart, Dua Lipa–Good In Bed (Explicit), Dua Lipa–Boys Will Be Boys, Dua LipaxAng?le (3)–Fever, Dua Lipa–Were Go
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Отпразднуйте 5-ю годовщину Future Nostalgia, второго студийного альбома Дуа Липы, с этим потрясающим специальным изданием, включающим расширенную версию альбома Future Nostalgia Moonlight Edition 2021 года и альбом ремиксов Club Future Nostalgia. Этот уникальный релиз включает новые яркие иллюстрации. Лимитированное издание на черном и цветном виниле. «Я буду вечно благодарна альбому, который изменил мою жизнь и научил меня так многому за эти пять лет. У меня есть воспоминания на всю жизнь и песни, которые их сопровождают. Будущая ностальгия навсегда» - Дуа Липа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - по цене 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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