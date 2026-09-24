Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка
Рок-мюзикл российской панк группы Король и Шут на двойном цветном виниле. Издание гейтфолд с 24 страничным буклетом. Исполнитель: Король И Шут «Король и Шут» (сокращённо «КиШ») — российская хоррор-панк-группа из Санкт-Петербурга. Группа была образована в Ленинграде в 1988 году. После смерти её лидера и одного из основателей Михаила Горшенёва 19 июля 2013 года выступает только в рок-мюзикле TODD. Выделяется своим необычным для классического панк-рока стилем. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. Сценический имидж группы постоянно менялся и часто включал в себя грим, соответствующий тематике песен. В прессе группа неоднократно обозначалась как «культовая» Изначально преобладающий в музыкальной составляющей ритмичный хоррор-панк со временем вышел за границы стиля и вобрал в себя множество музыкальных элементов: фолк-рок («Акустический альбом»), арт-панк («Театр демона»), хардкор-панк («Бунт на корабле»), хард-рок («Как в старой сказке») и многие другие. На раннем этапе сильное влияние на группу оказали The Beatles.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Король и Шут, Панк-рок
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитUFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) вини...
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитThe Clash - Combat Rock + The People's Hall (0194399551318) вини...
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитEminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитScorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитVille Valo - Neon Noir (0602445700448) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитHawkwind - We Are Looking In On You (5013929186415) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитКаста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитVv (Ville Valo) (Ex-Him) - Neon Noir (Clear) (0602445737482) вин...
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитBryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (40...
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитDeep Purple - Live At The Royal Albert Hall (4029759136682) вини...
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитMylene Farmer - Avant Que L'Ombre... (0198028257916) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 740 руб.1685 руб. в СплитThe Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Король и Шут, Панк-рок
Отзывы о товаре Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка