Top.Mail.Ru
Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка - фото 1
Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка - фото 2
Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка - фото 3
Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Todd
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка - фото 1
  • Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка - фото 2
  • Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка - фото 3
  • Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718380
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка
6 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Todd
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Добрые Люди (Хор Нищих), Баллада О Бедном Цирюльнике (Ария Бродяги), Каторжник (Ария Тодда), Пирожки От Ловетт (Хор Нищих И Бродяг), Праздник Крови (Ария Судьи), Машина Смерти (Ария Ловетт И Мясника), Смертный Приговор (Ария Тодда И Мясника), Признание Ловетт (Ария Ловетт), Первая Кровь (Ария Священника И Тодда), Новая Пирожковая (Ария Благородной Толпы), Счастье? (Ария Тодда), Смерть На Балу (Ария Солиста И Тодда), Маленький Остров (Ария Ловетт), Неупокоенный (Ария Тодда), Выход Судьи (Ария Суд
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка

Рок-мюзикл российской панк группы Король и Шут на двойном цветном виниле. Издание гейтфолд с 24 страничным буклетом. Исполнитель: Король И Шут «Король и Шут» (сокращённо «КиШ») — российская хоррор-панк-группа из Санкт-Петербурга. Группа была образована в Ленинграде в 1988 году. После смерти её лидера и одного из основателей Михаила Горшенёва 19 июля 2013 года выступает только в рок-мюзикле TODD. Выделяется своим необычным для классического панк-рока стилем. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. Сценический имидж группы постоянно менялся и часто включал в себя грим, соответствующий тематике песен. В прессе группа неоднократно обозначалась как «культовая» Изначально преобладающий в музыкальной составляющей ритмичный хоррор-панк со временем вышел за границы стиля и вобрал в себя множество музыкальных элементов: фолк-рок («Акустический альбом»), арт-панк («Театр демона»), хардкор-панк («Бунт на корабле»), хард-рок («Как в старой сказке») и многие другие. На раннем этапе сильное влияние на группу оказали The Beatles.



Теги товара: Король и Шут, Панк-рок

Отзывы о товаре Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Todd
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Добрые Люди (Хор Нищих), Баллада О Бедном Цирюльнике (Ария Бродяги), Каторжник (Ария Тодда), Пирожки От Ловетт (Хор Нищих И Бродяг), Праздник Крови (Ария Судьи), Машина Смерти (Ария Ловетт И Мясника), Смертный Приговор (Ария Тодда И Мясника), Признание Ловетт (Ария Ловетт), Первая Кровь (Ария Священника И Тодда), Новая Пирожковая (Ария Благородной Толпы), Счастье? (Ария Тодда), Смерть На Балу (Ария Солиста И Тодда), Маленький Остров (Ария Ловетт), Неупокоенный (Ария Тодда), Выход Судьи (Ария Суд
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Рок-мюзикл российской панк группы Король и Шут на двойном цветном виниле. Издание гейтфолд с 24 страничным буклетом. Исполнитель: Король И Шут «Король и Шут» (сокращённо «КиШ») — российская хоррор-панк-группа из Санкт-Петербурга. Группа была образована в Ленинграде в 1988 году. После смерти её лидера и одного из основателей Михаила Горшенёва 19 июля 2013 года выступает только в рок-мюзикле TODD. Выделяется своим необычным для классического панк-рока стилем. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. Сценический имидж группы постоянно менялся и часто включал в себя грим, соответствующий тематике песен. В прессе группа неоднократно обозначалась как «культовая» Изначально преобладающий в музыкальной составляющей ритмичный хоррор-панк со временем вышел за границы стиля и вобрал в себя множество музыкальных элементов: фолк-рок («Акустический альбом»), арт-панк («Театр демона»), хардкор-панк («Бунт на корабле»), хард-рок («Как в старой сказке») и многие другие. На раннем этапе сильное влияние на группу оказали The Beatles.


Теги товара: Король и Шут, Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Король И Шут - Todd (+Буклет) (Blood Marbled) (2Lp) (4680068805104) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6990 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...