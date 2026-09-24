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Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка

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Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка - фото 1
Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка - фото 2
Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка - фото 3
Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johann Sebastian Bach, Janos Starker
Альбом (сингл)
Suites For Unaccompanied Cello Complete
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка - фото 1
  • Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка - фото 2
  • Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка - фото 3
  • Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб. 
Начислим 364 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652434
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка
11 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johann Sebastian Bach, Janos Starker
Альбом (сингл)
Suites For Unaccompanied Cello Complete
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Menuets, Gigue, Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Menuets, Gigue, Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrees, Gigue, Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrees, Gigue, Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Gavottes, Gigue, Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Gavottes, Gigue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка

Янош Штаркер — венгерский и американский виолончелист-виртуоз, педагог. Свыше 160 записей Штаркера представляют историю виолончельного искусства от Боккерини до Хованесса и составляют классику исполнительства. Наибольшей известностью пользуется его исполнение сюит Баха для виолончели соло, к которым он пятикратно возвращался (запись 1992 получила премию Грэмми). Записал в 1948 году сонату для виолончели соло Кодая (ор. 8), до этого считавшуюся непосильной для исполнителей. В 1957 году осуществил первую в истории запись виолончельного концерта Сергея Прокофьева (op. 58, с оркестром Филармония под управлением Вальтера Зюскинда).

Отзывы о товаре Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johann Sebastian Bach, Janos Starker
Альбом (сингл)
Suites For Unaccompanied Cello Complete
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Menuets, Gigue, Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Menuets, Gigue, Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrees, Gigue, Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrees, Gigue, Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Gavottes, Gigue, Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Gavottes, Gigue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Описание
Янош Штаркер — венгерский и американский виолончелист-виртуоз, педагог. Свыше 160 записей Штаркера представляют историю виолончельного искусства от Боккерини до Хованесса и составляют классику исполнительства. Наибольшей известностью пользуется его исполнение сюит Баха для виолончели соло, к которым он пятикратно возвращался (запись 1992 получила премию Грэмми). Записал в 1948 году сонату для виолончели соло Кодая (ор. 8), до этого считавшуюся непосильной для исполнителей. В 1957 году осуществил первую в истории запись виолончельного концерта Сергея Прокофьева (op. 58, с оркестром Филармония под управлением Вальтера Зюскинда).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Janos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (Box) (Analogue) (4260019712196) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 11110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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